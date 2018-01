Maju Mantilla habló sobre la inesperada salida de Carlos Vilchez ¿lo extraña?

Maju Mantilla aseguró que se siente ‘cuajada’ en la conducción del programa ‘En boca de todos’, pues tiene más de seis años en el mismo horario.



“El programa en vivo es difícil, todos lo afirman. Incluso, artistas y conductores que tienen años en esto, me decían que el ritmo de un espacio en vivo es bien fuerte. Yo estoy contenta porque en este horario tengo 6 años, ya lo conozco, estoy ‘cuajada’”, expresó Maju Mantilla.



Por otro lado, manifestó que se sorprendió con la salida de Carlos Vílchez, quien caracterizaba a la ‘Carlota’.



“Claro que extraño a la ‘Carlota’. Me encariño mucho con la gente que trabaja conmigo, me sucedió con Joselito, Sofía Franco, Roger del Águila y ahora con Carlos Vílchez”, sostuvo.

NO HACE CASO A LAS CRÍTICAS

En tanto, Tula Rodríguez, nuevo jale del programa, sostuvo que no le hace caso a las críticas. “Seguramente criticarán. Estoy preparada, cuando ‘los perros ladran es señal de que estamos avanzando’", sostuvo.



CARLONCHO SIN ROCHES

Por su lado, ‘Carloncho’ precisó que no tiene problemas con que su expareja, Rosángela Espinoza, sea parte del programa. “No hay roche. Uno no se puede limitar. Yo no tengo roche con nadie. De mi parte hay mucho respeto. Si me la cruzo, la saludo, lo cortés no quita lo valiente”, finalizó.



(J.V.)

