Una víctima más. La periodista Melissa Peschiera reveló a través de su columna de opinión en el diario El Comercio haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia. En un extenso texto, la conductora de TV narra detalles en los que se dieron estas situaciones con el fin de prevenir a otras mujeres.

Según cuenta Melissa Peschiera, la primera vez ocurrió cuando ella apenas tenía 4 años de edad. La periodista manifiesta que la persona que le pidió subir a la cama es un pariente lejano que, en un susurro, le pidió no contarle nunca a nadie lo que iba a pasar.

La segunda vez ocurrió dos años después. Melissa Peschiera contó que en esta ocasión, fue el padrastro de una de sus vecinas quien la llevó a un cuarto de su departamento y le pidió que se sentara sobre sus piernas.

"Me pidió que me sentara en sus piernas y todo se hizo bruma: un tormento indescriptible al que me opuse con toda mi fuerza, pero sin éxito. Acabé encerrada dentro del clóset de mi amiga, perdida en un llanto que quizá no terminó nunca. La habitación rosada de mi amiga –rayos– tampoco la puedo olvidar", escribió Melissa Peschiera sobre el hecho.

La periodista manifiesta que, si esta vez cuenta todo lo que en algún momento vivió durante su infancia, es para que otras víctimas no lo sean eternamente y tenga el coraje de salir y denunciar este tipo de situaciones. Melissa Peschiera cree que escribiendo su historia, podrá defender a su hija de algo similar.

"Hablar de esto es muy difícil y, más todavía, públicamente. Pero es momento. Es tiempo de usar el dolor para algo más grande, de transformarlo en una herramienta para empoderar a otras. Para decirles que no tienen que ser víctimas eternas. Que serán poderosas protagonistas de sus vidas cuando superen –si la justicia lo permite– el dolor y los susurros", escribe Melissa Peschiera.

