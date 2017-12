Michelle Alexander culpa a Netflix del bajo rating de 'Colorina' [VIDEO]

La productora Michelle Alexander aseguró que Milett Figueroa no tiene punto de comparación con Magdyel Ugaz y reconoce que el rating de ‘Colorina’ no es el que esperaba.



¿Estás contenta con el rating de ‘Colorina’?

No lo estoy, pero no lo está ninguna producción, porque el rating no es igual que el año pasado o de hace dos años. Hubiera querido tener 25 o 26 puntos como antes, pero el encendido ha bajado. Este año ha sido raro y complicado.



¿A qué se debe el bajo encendido?

Porque existe cable, Netflix y medios digitales. Hemos llegado a 12 puntos, algo nunca antes visto.



Si Milett Figueroa hubiera sido la protagonista, en vez de Magdyel, ¿crees que el rating sería mejor?

No creo, porque Milett no es actriz como Magdyel. Milett es una actriz que está empezando, lo está haciendo bien en ‘De vuelta al barrio’ y, si sigue estudiando, será una gran actriz, pero no le llega... Bueno, es más alta que Magdyel, pero no le llega a los años de experiencia que tiene ella (Ugaz). Milett no hubiera podido hacer 20 años después de ‘Colorina’, pero no por la edad, sino por la carga mediática.



¿Ya terminaron de grabar la telenovela?

En febrero. La segunda etapa de ‘Colorina’ (‘Madre por siempre’) ha enganchado más, creo que nuestra jefa del hogar y ama de casa no quería ver a Magdyel Ugaz de ‘cabaretera’ ni de prostituta.

Asimismo, Alexander anunció sus producciones para el próximo año: ‘Señores Papitos’, ‘Ojitos hechiceros’ y ‘Antes muertas que sencillas’.

Colorina primer capítulo