¿Michelle Soifer es mismo Frankenstein? Fabio Agostini le dijo esto, pero lo más fuerte llegó después [VIDEO]

Muchos de los 'michilovers' estarán molestos con Fabio Agostini, quien no tuvo piedad con Michelle Soifer en la última edición de Esto es Guerra, y le dijo de todo cuento estuvieron frente a frente. De una manera muy tranquila, el español disparó fuertes calificativos contra la otrora cumbiambera.



Lo curioso del asunto es que, para muchos, Michelle Soifer fue la que puso la pelota en juego. "No quise decirte bruto", le dijo la joven a Fabio Agostini.



La respuesta del europeo no tardó en llegar y tomó como bandera el color de cabello que tiene ahora Michelle Soifer. "Ya que tú dices que piensas las cosas, empieza pensando de verdad, vale. Que la cabeza no está para pintársela nada más", expresó Fabio Agostini, haciendo que ella se quede 'picona'.



La ahora gruesita 'guerrera' trató de burlarse de la cabellera del español. "Creo que pensamos igual. La cabeza no solo está para pintársela, ni tampoco para pegarse pelo", reaccionó Michelle Soifer en Esto es Guerra.



Sin perder la paciencia, Fabio Agostini respondió de una manera letal las palabras de la integrante del reality. "Es que me hace gracia que me digas que la cabeza no está solo para pegarse pelo, cuando yo no me he puesto nada que no tuviera antes. Que me lo digas tú, 'Soifer Frankenstein’...", indicó.

CARAMELO

Pero lo más fuerte llegó después cuando Fabio Agostini se 'disculpó' con Michelle Soifer, dedicándole una canción que todos conocemos y hemos entonado (¡no te hagas el loco!) más de una vez.



Todos en el set de Esto es Guerra no pudieron evitar reír con lo dicho por Fabio Agostini. Incluso, María Pía Copello tuvo que taparse la boca para ocultar su risa.