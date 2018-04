Milett Figueroa: Adolfo Chuiman asegura que tiene un gran futuro como actriz [VIDEO y FOTOS]

El actor Adolfo Chuiman resaltó el profesionalismo de Milett Figueroa, con quien comparte roles en ‘De vuelta al barrio’. Asimismo dijo que era muy responsable y humilde.



Adolfo Chuiman interpreta a ‘Benigno’ en la destacada serie de América Televisión, y Milett Figueroa encarna a la sensual ‘Ninfa’.



“ Milett Figueroa es un actriz en formación, cada día va creciendo y sigue preparándose. Pero lo más resaltante es que es muy responsable y humilde, cosas que son importantes en esta profesión”, comentó Adolfo Chuiman.



¿Le has dado algún consejo?

Siempre me gusta conversar con los compañeros y, sobre todo, con los jóvenes, para orientarlos, ayudarlos y darles un consejo. Considero que no solo es guapa, sino muy talentosa. Ella quiere dedicarse a la actuación y tiene un gran futuro.



La serie sigue liderando su horario...

Estamos agradecidos al público por la preferencia y cada día nos esforzamos para hacer un buen producto. Además, las historias están más divertidas.

¿Qué se viene con ‘Benigno’?

Hay sorpresas con el buen ‘Benigno’, siempre metiéndose en enredos y demostrando su picardía.



¿Vas a realizar algún otro proyecto?

Tengo dos historias que me gustaría hacer en una serie o película, estoy dándole forma para poder presentarlas.