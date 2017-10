'Bright: Ward & Jakoby':  Will Smith en la nueva película de Netflix [VIDEO y FOTOS]

¡Las calles de Los Ángeles nunca serán las mismas! Este diciembre, Will Smith y Joel Edgerton traerán el calor (y algo de magia mortífera) a los fans de todo el mundo en la película de Netflix, Bright. Dirigida por David Ayer, conocido por éxitos taquilleros como Suicide Squad y Training Day, este thriller de acción sigue la historia de dos policías de Los Ángeles interpretados por Smith (Oficial Ward) y Edgerton (Oficial Jakoby). En Bright, el dúo inusual trabajará todo el día para mantener las calles de Los Ángeles a salvo de un siniestro mundo subterráneo lleno de violencia de pandillas y de fuerzas oscuras.



En el mas reciente vistazo, Will Smith y Joel Edgerton revelan la colaboración única entre sus personajes, el Oficial Ward y el Oficial Jakoby. El director David Ayer muestra cómo estos dos compañeros disparejos presentan la historia, explicando que "lo más importante de esta película es la relación entre Will y Joel". Mira más de cerca la película llena de acción que Will Smith describe como "increíblemente única" ¡Y ve el nuevo trailer este 25 de octubre!



Bright estará disponible en algunos cines en Estados Unidos y en Netflix a partir del 22 de diciembre, 2017. Visita Bright en Netflix.



Acerca de Bright

​

Situada en un presente alternativo, esta película de acción y suspenso dirigida por David Ayer (Suicide Squad, End of Watch y escritor de Training Day) sigue a dos policías de orígenes muy diferentes. Ward, un ser humano (Will Smith), y Jakoby, un orco (Joel Edgerton), embarcan en un patrullaje de rutina que cambiará su mundo como lo conocen. Batallando sus propias diferencias personales, así como el ataque de enemigos, tendrán que trabajar juntos para proteger una reliquia olvidada que, en las manos equivocadas, podría destruir todo.



La película original de Netflix es protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Ike Barinholtz, Enrique Murciano, Jay Hernandez, Andrea Navedo, Veronica Ngo, Alex Meraz, Margaret Cho, Brad William Henke, Dawn Olivieri y Kenneth Choi. Es dirigida por David Ayer y escrita por Max Landis. David Ayer, Eric Newman y Bryan Unkeless son los productores. La película original de Netflix se estrenará el próximo 22 de diciembre de 2017.



Acerca de Netflix



Netflix es el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo. Con una presencia que supera los 190 países, más de 109 millones de personas disfrutan más de 125 millones de horas de programas de TV y películas por día, incluidos los documentales, las películas y las series originales de Netflix. Los miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a internet, y pueden reproducir, pausar y ver un título, sin publicidad ni compromisos.