Netflix: Portal digital tiene las mejores opciones para disfrazarse en Halloween [VIDEO y FOTOS]

El Halloween es la fecha donde millones festejan en el mundo y nadie se quiere quedar fuera. Netflix trae las mejores opciones para disfrazarse y más si eres fanático de sus series originales. Mira esta excelentes ideas.



Ya sea como una reclusa de Litchfield, un vecino de Santa Clarita o una luchadora con un estilo peculiar de los 80, nuestras sugerencias de disfraces basadas en las series originales de Netflix harán de tu noche un éxito.



Stranger Things

​

Conviértete en Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Joyce Byers (Winona Ryder) e incluso en el Jefe Jim Hopper siguiendo estos tips:



Orange is the New Black

​

Para ser una de las reclusas de Litchfield, especialmente Alex (Laura Prepon) y Piper (Taylor Schilling), sólo son necesarios un par de accesorios:



Glow

​

Saca tu lado ochentero y disfrázate de Ruth (Alison Brie) o Debbie (Betty Gilpin) con mucho neón, brillos y sobre todo un peinado de los 80:



Además, te tenemos una terrorífica selección de títulos recién llegados para una noche de terror con Netflix:



* 1922

* Siniestro 2

* La noche de los muertos vivientes

* Resident Evil 3: La extinción

* Scare Campaign

* La noche del demonio

* Chucky, el muñeco diabólico 2

Chucky, el muñeco diabólico 3

El juego del miedo III

It Comes at Night



