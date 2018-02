Netflix: Todos los estrenos de la plataforma digital para febrero [VIDEO y FOTOS] 

Febrero, el mes de amor, llegó y Netflix tiene una gran programación y estrenos para todos sus subscriptores de todo el Mundo.



En Netflix, el mes de febrero inicia con un catálogo de contenidos renovado y, a continuación, te daremos a conocer algunos de los títulos destacados que ingresarán al servicio este mes.



SERIES



• Altered Carbon - Temporada 1: En un futuro donde los humanos descargan y transfieren sus mentes, un exsoldado despierta en otro cuerpo (y tiempo) con la misión de investigar un aparente magnicidio. Serie original de Netflix, estreno el 2 de febrero.



• Prima Squadra: Juventus - Temporada 1: Esta serie explora en profundidad a la Juventus FC, desde sus superestrellas a las nuevas promesas que esperan dejar huella en este legendario equipo de fútbol. Serie original de Netflix, estreno el 16 de febrero.



• Everything Sucks! - Temporada 1: Oregón, 1996. Dos grupos de adolescentes inadaptados, el club de audiovisuales y el club de teatro, se enfrentan en esta peculiar historia sobre el paso a la madurez. Serie original de Netflix, estreno el 16 de febrero.



• Brooklyn Nine-Nine - Temporada 4: Mientras el 99 intenta controlar las cosas en Brooklyn, Jake y Holt están en un programa de protección de testigos en Florida, y Holt está prosperando. Estreno en Netflix el 1º de febrero.



• Un lobo adolescente - Temporada 6 - Parte 1: Scott y la manada se acercan a los últimos días de escuela, sin saber del peligro que los espera. Estreno en Netflix el 1º de febrero.



• Riverdale: Temporada 1: Mientras exploran los terrenos arenosos del sexo adolescente, el romance, la escuela y la familia, Archie y su pandilla se enredan en un oscuro misterio en Riverdale. Estreno en Netflix el 13 de febrero.



PELÍCULAS



• FullMetal Alchemist: Mientras el alquimista Edward Elric busca la manera de recuperar el cuerpo de su hermano, el Gobierno y unos extraños monstruos los vigilan de cerca. Película original de Netflix, estreno el 19 de febrero.



• Y nadie más que tú: Luego de que le diagnosticaran cáncer, Abbie se embarca en una misión divertida: encontrarle un nuevo amor a Sam, su prometido y mejor amigo desde la infancia. Película original de Netflix, estreno el 16 de febrero.



• Mudo: En un futuro cercano, en Berlín, un hombre mudo con un pasado violento, deberá enfrentarse al hampa mientras busca a su novia desaparecida. Película original de Netflix, estreno el 23 de febrero.



• Marvel Studios Guardianes de la galaxia: El piloto espacial estrella Peter Quill, que huye del caudillo intergaláctico Ronan, se reúne con un grupo de inadaptados para formar un equipo de extraños superhéroes. Estreno en Netflix el 1º de febrero.



• La chica danesa: Una pareja de artistas daneses pone a prueba su amor incondicional tras la impensada decisión del esposo de hacer la transición hacia una nueva vida como mujer. Estreno en Netflix el 27 de febrero.



DOCUMENTALES Y ESPECIALES



• Fred Armisen: Standup For Drummers: En vivo desde San Francisco, el cómico Fred Armisen expone y demuestra sus teorías sobre géneros musicales, la vida del baterista y acentos regionales, entre otros temas. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 6 de febrero.



• Ugly Delicious - Temporada 1: David Chang y Peter Meehan descubren la mejor comida del mundo al visitar ciudades remotas y aprenden cómo la cultura local afecta la gastronomía. Especial original de Netflix, estreno el 23 de febrero.



• The Final Year: Un grupo de cineastas acompaña al presidente de EE. UU. Barack Obama y a su equipo de política exterior a lo largo de 21 países mientras delinean su legado diplomático. Estreno en Netflix el 18 de febrero.



• Before the Flood: Leonardo DiCaprio viaja por el mundo para investigar las consecuencias del calentamiento global generado por el hombre y las medidas que se toman para revertirlo. Estreno en Netflix el 1º de febrero.



KIDS



• Luna Petunia: De vuelta en Amazia - Temporada 1: Luna Petunia regresa al mágico reino de Amazia, donde reúne más recuerdos con viejos amigos y conoce a un nuevo compañero del Imperio Animal. Serie original de Netflix, estreno el 2 de febrero.



• DreamWorks Dragones: Carrera al borde: Temporada 6: Descubre más secretos del misterioso Ojo del Dragón y enfrenta a más criaturas en esta nueva temporada de la serie de DreamWorks Animation. Serie original de Netflix, estreno el 16 de febrero.



• Elena de Ávalor - Temporada 1: La princesa Elena es una adolescente que salvó el reino encantado de Ávalor de una hechicera malvada. Ahora deberá esperar a tener la edad suficiente para ser reina. Estreno en Netflix el 1º de febrero.



• Las Chicas Superpoderosas - Temporada 1: "Azúcar, flores y muchos colores" están de vuelta para salvar su ciudad de los chicos malos en el regreso de este clásico animado. Estreno en Netflix el 1º de febrero.