Netflix: Todos los estrenos de mayo para pasar un momento divertido [VIDEO y FOTOS]

Empieza el mes de mayo recargado de novedades en Netflix. Para los amantes de las películas románticas, llega El Hilo Rojo, producción argentina que demuestra que todos los seres humanos están unidos a su alma gemela a través de un hilo rojo. Además, a partir del 11 de mayo estará disponible El stand de los besos, donde el primer beso de la protagonista será el punto de partida para descubrir nuevas experiencias sentimentales.



Entre los estrenos más destacados tenemos la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt, narrativa que iniciará con el nuevo trabajo de Kimmy. También llegará a Netflix, el 25 de mayo, la segunda parte de The Toys That Made Us, abordando la historia detrás de famosos juguetes de nuestra infancia como: Star Trek, Transformers, LEGO y Hello Kitty.



Por otra parte, el 5 de mayo llega a Netflix 27: Gone Too Soon, documental que explora las circunstancias de las trágicas muertes de iconos musicales como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse.



Finalmente, este mes encontraremos nuevas temporadas de las siguientes series:



• The Rain: Temporada 1

• Fauda: Temporada 2

• Dear White People: Temporada 2

• Versailles: Temporada 2

• ¡Sorpresa!: Temporada 1

• Mob Psycho 100: Temporada 1