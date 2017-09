Netflix Latinoamérica: Los estrenos más esperados para octubre del 2017 [VIDEO y FOTOS]

Millones de personas esperan que se octubre para poder celebrar el Día de las Brujas o, en nuestro caso el Día de la Canción Criolla.El debate siempre estará presente sobre estas fechas. El gran detalle es que siempre se debe de disfrutar así se celebra cualquiera de las dos.



Existe millones de personas que no les interesa celebrar nada y solo esperan poder gozar con tranquilidad de todo un día viendo películas, series, documentales y más en Netflix.



Ya es octubre y este es el listado de series y más que traerá la plataforma digital de televisión líder en el planeta. Como se recuerda, Stranger Things es la serie que medio planeta espera. El estreno de la segunda temporada será este 27 de octubre por la señal de Netflix.



Esta es la programación que Netflix trae para este mes de octubre 2017:



1 de OCTUBRE

​

* Peaky Blinders – Temporadas 1, 2 y 3



* Gravity Falls – Temporada 2 Parte 2



* Equestria Girls: Tales Of Canterlot High – Temporada 1



* Masha’s Spooky Stories – Temporada 1



* El Crazy Che



5 de OCTUBRE

​

* It was fifty years ago today! The Beatles: Sgt. Pepper and Beyond



6 de OCTUBRE

​

* Designated Survivor – Temporada 2 / Un capítulo por semana (ORIGINAL DE NETFLIX)



* Suburra – Temporada 1 (ORIGINAL DE NETFLIX)



* Skylanders Academy – Temporada 2 (ORIGINAL DE NETFLIX)



* ID-0 – Temporada 1 (ORIGINAL DE NETFLIX)



Fabuloso Vocabulario – Temporada 3 (ORIGINAL DE NETFLIX)



12 de OCTUBRE

​

* Fe de Etarras (ORIGINAL DE NETFLIX)



13 de OCTUBRE

​

* Mindhunter – Temporada 1 (ORIGINAL DE NETFLIX)



* Los Meyerowitz (ORIGINAL DE NETFLIX)



* Voltron – Temporada 4 (ORIGINAL DE NETFLIX)



* La Niñera (ORIGINAL DE NETFLIX)



* El Especial de Alex Fernández: El Especial



15 de OCTUBRE

​

* Frozen: Una Aventura Congelada



* Frozen Fever



* Criminal Minds – Temporada 12



* Everest



* Shaun, el Cordero: La Película



17 de OCTUBRE

​

Gold



20 de OCTUBRE

​

The Flash – Temporada 3



Arrow – Temporada 5



Suits – Temporada 7 Parte 1



Wheelman (ORIGINAL DE NETFLIX)



1922 (ORIGINAL DE NETFLIX)



One of Us



Haters Back Off – Temporada 2 (ORIGINAL DE NETFLIX)



Cuando conocí al Chapo (ORIGINAL DE NETFLIX)



22 de OCTUBRE

​

* Sinister 2



24 de OCTUBRE

​

* It Comes at Night a



27 de OCTUBRE

​

* Stranger Things – Temporada 2 (ORIGINAL DE NETFLIX)



El Universo de Stranger Things – Parte 1 (ORIGINAL DE NETFLIX)



Joan Didion: El Centro Cede