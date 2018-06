Netflix: latinoamericanos expanden sus horizontes en maratones del portal digital [VIDEO y FOTOS]

El máximo encuentro internacional de fútbol ha comenzado, pero los miembros de Netflix llevan meses preparándose maratoneando las series originales de los diversos países que estarán presentes en el torneo. Sin importar el idioma o lugar del que vengan, la originalidad en cada una de estas historias ha logrado enganchar a miembros alrededor del mundo y latinoamérica.



Puede ser que en la cancha España y Argentina sean rivales, pero la realidad es que los argentinos aman maratonear la serie original española Las chicas del cable más que en cualquier otro país del mundo (fuera de España). Pero no solo Argentina está viendo contenido español; Brasil, Colombia y México se han rendido ante la serie La casa de papel: estos países están dentro de los más apasionados por la serie en el mundo.



De igual forma, Colombia y Japón se enfrentarán en el estadio y los miembros colombianos tienen muy estudiado al contrincante, ya que en el último año han maratoneado un poco más de 25 millones de horas de contenido japonés, como B: The Beginning .



Más le vale a la selección japonesa estar preparada. Y no hablemos del esperado duelo entre México y Alemania; los mexicanos conocen bien a su oponente: no en vano han visto casi 26 millones de horas de contenido alemán en este último año, siendo la serie original Dark la predilecta. Finalmente, olvidando viejas rivalidades del 98, Brasil tiene un gusto especial por el contenido francés con más de 175 millones de horas vistas durante el último año, posicionándose entre los fanáticos más grandes de La Mantis.

Sin embargo, si se trata de estudiar a los rivales de los países que estarán compitiendo en el torneo, Perú ha estado particularmente interesado en el contenido de Colombia, Reino Unido, Japón, España, México y Corea del Sur en los últimos dos años.

Aunque los partidos ya comenzaron, nunca es demasiado tarde para conocer a más jugadores internacionales que dominan el balón maratonero en la pantalla:

Grupo Europa

INGLATERRA / The Crown

Este drama narra las rivalidades políticas y el romance de la Reina Isabel II, así como los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX.



ALEMANIA / Dark

La desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones.



DINAMARCA / The Rain

Seis años después de que un virus aniquila a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos se unen a un grupo de sobrevivientes que buscan seguridad y respuestas.



ESPAÑA / La casa de papel

Ocho ladrones toman rehenes y se resguardan en la Fábrica Nacional de Moneda de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan.



FRANCIA / Marseille

El alcalde de Marsella se prepara para ceder las riendas a su protegido cuando estalla una guerra inesperada por el control de la ciudad.



Grupo Asia

JAPÓN / B: The Beginning

El ingenioso investigador Keith Flick se reincorpora a la policía real justo cuando emerge el asesino serial B. Queda una pregunta: ¿Koku es un aliado?



COREA DEL SUR / My Only Love Song

Una actriz huye indignada de su nuevo programa y termina subiéndose a una vieja camioneta con dirección al pasado.

Grupo Oceanía



AUSTRALIA / Glitch

Un agente de policía un una médica deben enfrentar un misterio cargado de emotividad cuando siete residentes locales regresan de la muerte en perfecto estado físico.



Grupo América

MÉXICO / Club de Cuervos

La repentina tragedia familiar provoca que el “mirrey” Chava y su trabajólica hermana Isabel se peleen por la presidencia de su equipo.



BRASIL / 3 %

En el futuro donde un grupo de élite vive en el paraíso alejado de los abarrotados suburbios, solo el tres por ciento tiene un chance de salvarse de la miseria.



ARGENTINA / Equipo de comedia

Con un toque de magia de Agustín Radagast, pasando por la fuerza feminista de Malena Pichot y sin dejar fuera de lugar la juventud de Lucas Lauriente, los cuestionamientos de Fernando Sanjiao y la experiencia del capitán Sebastián Wainraich, la alineación de comediantes argentinos está lista para dominar la pantalla.



COLOMBIA / Equipo de comedia

La selección de comediantes colombianos viene a darlo todo en la pantalla a punta de tumbao tricolor: el delantero Ricardo Quevedo llega para disparar carcajadas sin piedad, apoyado en estas grandes canchas del humor por un equipo inmejorable de superestrellas completado por Antonio Sanint, Julián Arango y Alejandro Riaño.