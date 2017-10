El director David Fincher no requiere de mucha presentación en el mundo del cine y las series de psicópatas. Fincher ahora pretende 'volar las mentes de sus seguidores' con Mindhunter, una serie original para el portal Netflix.



¿Mindhunter se convertirá en serie de culto?



'Mindhunter' cuenta la historia de dos agentes del FBI cuyo trabajo consiste en estudiar a fondo la mente de los asesinos en serie. Los detectives buscar entender a los asesinos porque tiene la creencia que es la única manera de adelantarse a sus pasos. La nueva serie de Netflix está basada en agentes de la vida real que trabajaron juntos realizando perfiles de asesinos en serie.



Como se recuerda, David Fincher ya había tenido colaboraciones con Netflix en 'House of Cards'. Fincher se encargó de dirigir cuatro episodios de los diez de la primera temporada de la serie de 'Netflix'.



'Mindhunter' y los agentes del FBI Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) llegan a las pantallas de Netflix este 13 de octubre.



Además de Groff (Looking, Glee) y McCallany (Sully, Light's Out), MINDHUNTER presenta a Anna Torv (Fringe) y Hannah Gross (Unless).



La dirección:



La serie de Netflix está dirigida por David Fincher (Gone Girl, The Social Network, Zodiac), Asif Kapadia (Amy, Senna), Tobias Lindholm (A War, A Hijacking) y Andrew Douglas (The Amityville Horror, U Want Me 2 Kill Him?).



