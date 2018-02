Netflix: Natalie Portman protagoniza 'Aniquilación', la nueva película del portal digital [VIDEO y FOTOS]

Hoy Netflix anunció que Aniquilación, la anticipada película protagonizada por Natalie Portman, llegará a la plataforma el 12 de marzo.



Lena, una bióloga y ex soldado, se una a una misión para descubrir que le sucedió a su esposo dentro de Area X - un fenómeno siniestro y misterioso que se está expandiendo a lo largo de la costa estadounidense. Una vez dentro, la expedición encuentra un mundo de paisajes mutados y criaturas, tan peligrosas como bellas, que amenazan tanto sus vidas como su cordura.



Del visionario escritor y director Alex Garland (Ex Machina, 28 Days Later) y basada en la aclamada trilogía de novelas Southern Reach de Jeff VanderMeer. Aniquilación es protagonizada por Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Gina Rodriguez y Tuva Novotny.



Netflix es el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo. Con una presencia que supera los 190 países, más de 117 millones de personas disfrutan más de 140 millones de horas de programas de TV y películas por día, incluidos los documentales, las películas y las series originales de Netflix.



Los miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a internet, y pueden reproducir, pausar y ver un título, sin publicidad ni compromisos.

Netflix