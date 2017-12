Netflix: Portal digital lanza nuevo anime original llamado B: The Beginning [VIDEO y FOTOS]

Netflix , el principal servicio de entretenimiento por Internet líder en el mundo, anunció la fecha de lanzamiento de su primera serie original de Anime. B: The Beginning que estará disponible en exclusiva para los miembros de Netflix en todo el mundo el 2 de marzo de 2018.



Esta serie original de media hora está dirigida por Ka zuto Nakazawa y producida por Production I.G., talentos conocidos por sus famosas características animadas, como Ghost in The Shell, Kill Bill's Anime interludio y Animatrix, entre otros.



Acerca de B: The Beginning



En un mundo impulsado por la tecnología avanzada, el crimen y la acción se desarrollan en la nación archipelágica de Cremona. Koku, el protagonista. Keith, el investigador legendario de la fuerza real policial RIS. Una misteriosa organización criminal. Una amplia variedad de personajes corre a través de la ciudad mientras es acosado por el asesino en serie, Killer B, y una cadena de crímenes en este drama de suspenso.





Netflix es el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo. Con una presencia que supera los 190 países, más de 109 millones de personas disfrutan más de 140 millones de horas de programas de TV y películas por día, incluidos los documentales, las películas y las series originales de Netflix. Los miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a internet, y pueden reproducir, pausar y ver un título, sin publicidad ni compromisos.





Netflix