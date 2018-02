Netflix: Mira los nuevos avances de la segunda temporada de Santa Clarita Diet [VIDEO y FOTOS]

Joel McHaley Maggie Lawson protagonizan a Chris y Christa, una pareja casada de agentes inmobiliarios en Santa Clarita --y una versión más exitosa y más aguerrida que Sheila y Joel.



Gerald McRaney protagoniza a Ed Thune, un coronel retirado del ejército que Joel considera muy intimidante.



Zachary Knighton protagoniza a Paul, descendiente de antepasados serbios a quienes se les ha encomendado la tarea de buscar la verdad de los muertos vivientes sin importar quién o qué se interponga en su camino.



Las primeras imágenes de la segunda temporada de Santa Clarita



Acerca de Santa Clarita Diet



En Santa Clara Diet, Joel (Timothy Olyphant) y Sheila (Drew Barrymore) son un matrimonio de agentes inmobiliarios que llevan una vida vagamente descontenta en el suburbio de Los Ángeles, Santa Clarita, con su hija adolescente Abby (Liv Hewson), hasta que Sheila pasa por un cambio dramático enviando sus vidas por un camino de muerte y destrucción...pero en el buen sentido.

Comenzando justo donde los dejamos, la segunda temporada de Santa Clarita Diet encuentra a los Hammond tratando de adaptarse al estado avanzado de muerto viviente de Sheila, a pesar de que está trabajando desesperadamente para aferrarse a su estilo de vida suburbano y no ser definida como un monstruo más.



Desafortunadamente, aunque la familia se ha vuelto notablemente mejor para el asesinato, la cantidad de personas desaparecidas en Santa Clarita está empezando a acumularse y ya no pasa desapercibido. Mientras tanto, los Hammond están buscando la raíz del virus para que puedan evitar que se propague y salvar a la humanidad, lo que parece importante. A pesar de todo, Sheila y Joel están conectados al amor incondicional del uno por el otro. Claro, ser un muerto viviente, o amar a alguien que lo es, no siempre es fácil, pero ¿que no todas las relaciones tienen sus desafíos?



