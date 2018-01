Netflix confirma secuela de Bright [VIDEO y FOTOS]

Netflix confirmó que realizará una secuela de Bright. Para esta nueva entrega, se espera el regreso de David Ayer, Will Smith y Joel Edgerton.



Como se recuerda, Bright se estrenó en Netflix el 22 de diciembre de 2017.



Información importante a la primera semana del lanzamiento:

Bright es la película de Netflix más vista hasta el momento en el servicio en su primera semana de lanzamiento y es uno de los originales más importantes (incluyendo secuelas y/o temporadas adicionales) que hemos lanzado.



Bright es la película #1 en Netflix en cada uno de sus países (más de 190 países) desde su estreno y más personas han visto la película a nivel internacional que en Estados Unidos.

Acerca de Bright:



Situada en un presente alternativo, esta película de acción y suspenso dirigida por David Ayer (Suicide Squad, End of Watch y escritor de Training Day) sigue a dos policías de orígenes muy diferentes. Ward, un ser humano (Will Smith), y Jakoby, un orco (Joel Edgerton), embarcan en un patrullaje de rutina que cambiará su mundo como lo conocen. Batallando sus propias diferencias personales, así como el ataque de enemigos, tendrán que trabajar juntos para proteger una reliquia olvidada que, en las manos equivocadas, podría destruir todo.



La película original de Netflix es protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Ike Barinholtz, Enrique Murciano, Jay Hernandez, Andrea Navedo, Veronica Ngo, Alex Meraz, Margaret Cho, Brad William Henke, Dawn Olivieri y Kenneth Choi. Es dirigida por David Ayer y escrita por Max Landis. David Ayer, Eric Newman y Bryan Unkeless son los productores.