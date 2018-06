Netflix: Series que prometen enamorar a todos los peruanos [VIDEO y FOTOS]

En un mundo de deslizar a la derecha, rupturas de celebridades y disputas familiares, es fácil sentir que el amor se pierde. Pero hay un lugar donde el geek se queda con la chica, los colegas eligen el amor por encima del trabajo y nada supera un vínculo de hermandad... en Netflix.



Casi 80 millones de cuentas han visto una historia de amor (película romántica) en Netflix en el último año. Eso equivale a casi 2/3 de la audiencia global de Netflix . Lo interesante es que la gente no solo ve estos títulos, sino que los ama: uno de cada tres espectadores ya ha vuelto a ver El stand de los besos, por ejemplo.



Este invierno, Netflix tiene lo que necesitas para enamorarte, con una colección de nuevas películas originales que celebran el amor en sus múltiples formas.



Si lo tuyo son los primeros besos incómodos y los chicos encantadores del otro lado de la ciudad, podríamos sugerirte…





El stand de los besos (Ya disponible) - El primer beso de Elle marca el inicio de un romance prohibido con el chico más lindo de la escuela, pero también podría ser el fin de la relación con su mejor amigo.



Nosotros y ellos (Disponible a partir de junio 22) - Hace 10 años, durante el agitado período Chunyun, dos desconocidos que viajan a su casa se encuentran en el tren, lo que sigue es un viaje de realización de sus sueños, amor y rupturas. 10 años después, estos no tan extraños se reúnen en un avión.



A todos los chicos de los que me enamoré (Disponible a partir de agosto 17) - ¿Qué pasaría si todos tus amores platónicos descubrieran lo que sentías por ellos... al mismo tiempo? La vida amorosa de Lara Jean Song Covey pasa de ser imaginaria a estar fuera de control cuando las cartas de amor para cada chico que ella ha amado, cinco en total, son misteriosamente enviadas por correo.

Sierra Burgess es una loser (Disponible a partir de septiembre 7) - Una comedia romántica y versión moderna de la historia del Cyrano de Bergerac situada en secundaria. La historia se centra en Sierra, una inteligente adolescente que no encaja en la definición superficial de la bonita de la escuela, pero en un caso de identidad equivocada que termina en un inesperado romance, debe hacer equipo con la chica popular si quiere ganar a su amor platónico.



Si te encanta reír hasta que llores, te recomendamos los desvaríos de una relación ingeniosa de…



Alex Strangelove (Ya disponible) - La historia de Alex Truelove, un estudiante de último año de secundaria con una maravillosa novia llamada Claire, un futuro brillante por delante y con planes de lograr su última meta adolescente al perder su virginidad. Pero las cosas se complican cuando conoce a Elliot, un atractivo y encantador chico gay del otro lado de la ciudad, que involuntariamente manda a Alex a una montaña rusa de identidad sexual, iniciando una divertida y emocionante exploración del amor, el sexo y la amistad en nuestros liberados tiempos modernos.



La boda de Ali (Ya disponible) - Después de que una "mentira piadosa" se sale de control, el neurótico, ingenuo y musicalmente dotado hijo mayor de un clérigo musulmán debe cumplir con un matrimonio arreglado, excepto que está locamente enamorado de una chica libanesa de origen australiano. Basada en una historia real.

Catching Feelings (Ya disponible) - Una oscura comedia romántica que sigue a un joven y educado académico y su bella esposa, mientras sus vidas se trastornan cuando un célebre escritor hedonista se muda a su casa de Johannesburgo con ellos.



Ibiza (Ya disponible) - Cuando las mejores amigas de Harper la acompañan a un viaje de trabajo en Barcelona, se olvidan de la responsabilidad para volar a Ibiza con ella, quien a pesar de su buen juicio se enamora de un afamado DJ.



Set It Up: El plan imperfecto (Ya disponible) - Harper y Charlie son asistentes mal pagados y con exceso de trabajo desperdiciando sus 20 trabajando para jefes que los tratan mal y los explotan todo el día. Cuando se den cuenta de que tendrían mucho más tiempo libre si las personas para quienes trabajaban no estuvieran solteras, traman un plan para atraer a sus jefes a un falso romance.

Si te encanta llorar, toma los pañuelos para…



La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey (Disponible a partir de agosto 10) - Una escritora forma un vínculo con los excéntricos residentes de Guernsey después de la Segunda Guerra Mundial.



Y nadie más que tú (Ya disponible) - La historia de Abbie y Sam, los mejores amigos desde la infancia y comprometidos para casarse, cuyas vidas se derrumban cuando a Abbie se le diagnostica cáncer y trata, de muchas maneras cómicas, de encontrarle a Sam un nuevo amor.

De tal padre (Disponible a partir de agosto 3) - Cuando una joven ejecutiva adicta al trabajo queda plantada en el altar, termina su crucero de luna de miel en el Caribe con la última persona que alguna vez esperó: su padre distanciado e igualmente adicto al trabajo. Los dos parten como extraños, pero en el transcurso de una divertida aventura, un par de cócteles con sombrillas y un montón de introspección, regresan con un renovado aprecio por la familia y la vida.



La peor semana (Ya disponible) - Un devoto padre de clase media decidido a pagar la boda de su hija a pesar de las presiones del padre más rico del novio. Una serie de calamidades obliga a los papás (y sus familias) a unirse y soportar la semana más larga de sus vidas.



Así que consigue una cita, llama a tus amigos o solo abre una botella de vino, porque Netflix tiene una película para que todos amen este invierno.