Netflix: Las mejores series por el Día de la Madre [VIDEO y FOTOS]

Para festejar el día de la mujer más importante en nuestras vidas, Netflix tiene una lista de recomendaciones que llegarán a la plataforma este mes y que están pensadas para diferentes tipos de mamás.



Con estos títulos podrán ver a mujeres fuertes, que las harán reír, disfrutar e identificarse sin importar cómo sean, pero lo más importante, hacer un maratón pensado y dedicado a ellas.



Para las mamás que aman reírse a carcajadas y las mujeres fuertes… Unbreakable Kimmy Schmidt: En la cuarta temporada, Kimmy consigue un trabajo en una nueva empresa de tecnología, Titus finge tener un programa de TV para impresionar a Mikey y Jacqueline abre una agencia de talentos. Estreno el 30 de mayo.

Para esas mamás que disfrutan de una buena conversación… No necesitan presentación con David Letterman: Tina Fey: El legendario David Letterman reúne a las figuras más importantes del mundo en su nuevo programa con entrevistas a fondo y viajes al infinito de la curiosidad. Ya disponible.



Para las madres que disfrutan especiales de stand up ligeramente inapropiados… Ali Wong: Hard Knock Wife: Dos años después de su exitoso especial de stand up, Ali Wong está de regreso para dar a luz a una lluvia de verdades sobre el matrimonio y la maternidad. Estreno el 13 de mayo.



Para las mamás que les gustan las comedias de humor sarcástico… Dear White People: Dilemas románticos, troles en las redes sociales y grandes cambios en la Casa Armstrong-Parker llevan al límite a Sam, Lionel y sus amigos. El volumen 2 ya está disponible en Netflix.



Para las mamás que gustan de las típicas películas para adolescentes… El stand de los besos: El primer beso de Elle la lleva a vivir un romance prohibido con el chico más guapo de la escuela. Y ahora está por perder a su mejor amigo. Estreno el 11 de mayo.



Para las mamás que no le tienen miedo al romance ni al humor negro… Ibiza: Una mujer viaja a España con sus dos mejores amigas para cerrar un gran negocio, pero pronto se enamora de un DJ de fama mundial en una fiesta. Estreno el 25 de mayo.



Para las madres que disfrutan del misterio y guapos actores como Clive Owen… Anon: En un futuro en el que la privacidad es obsoleta, un detective investiga a una asesina serial eliminada de todos los registros visuales. Ya disponible en Netflix.



Para las mamás que quieran disfrutar este día en compañía de sus hijos… Trollhunters: Jim Lake Jr. está más que preparado para proteger Arcadia, pero deberá enfrentar misteriosas aventuras, incluido el exorcismo de la mismísima Clara. Parte 3 disponible el 25 de mayo. Además de ¿Quién fue?: La serie: Un programa de comedia infantil con actores protagonizado por los personajes más famosos de la historia. Basado en la exitosa serie de libros. Primera temporada ya disponible.