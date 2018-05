Netflix: ‘The Toys That Made Us’, una reseña nostálgica de los juguetes que marcaron época [VIDEO y FOTOS]

¿Sabías que He-Man y Los Amos del Universo nació bajo el concepto de que los niños siempre querían tener el poder que sus padres no les permitían? ¿O que LEGO empezó como la salida de un carpintero en Dinamarca cuando su negocio se vino abajo durante las Guerras Mundiales? Estos son algunos detalles que Brian Volk-Weiss, creador de esta serie de Netflix que acaba de estrenar su segunda temporada, reseña en ‘The Toys That Made Us’ ( Los Juguetes Que Nos Marcaron traducida al español).



Los primeros cuatro de los ocho episodios de esta producción de Netflix , que se ha convertido en la favorita de los coleccionistas de juguetes y de aquellos que buscan recordar la época de su niñez, se estrenó a fines del año pasado y abordó las historias detrás de la creación de las líneas de juguetes de Star Wars , Barbie, G.I. Joe y He-Man y Los Amos del Universo, convirtiéndose en un rotundo éxito entre aquellos que rondamos o ya pasamos de la base 3 y dejándonos con ganas de más.

Durante meses, los seguidores de ‘The Toys That Made Us’ especulaban sobre cuándo iban a estrenarse el resto de capítulos de esta aclamada serie de Netflix , hasta que Brian Volk-Weiss y su equipo anunciaron que la nueva temporada se lanzaría este viernes 25 de mayo centrándose en las historias de las líneas de juguetes de Star Trek, Transformers , LEGO y Hello Kitty, reseñando sus altos y bajos con nutridos comentarios de sus creadores, historiadores, artistas, entre otros.



Más que a los ávidos coleccionistas, ‘The Toys That Made Us’ apunta más a los fanáticos casuales de los juguetes de su infancia, aunque por su característico estilo medio ochentero y su narrativa esta serie realmente es atractiva para todos los que tengan la oportunidad de verla a través de Netflix . Si simplemente buscas una dosis de nostalgia o buscas algo de inspiración, esta producción sin duda es para ti. Así que no hay excusa para no verla, además de que los capítulos duran lo justo y necesario: poco menos de 1 hora.



Por el momento, se desconoce si ‘The Toys That Made Us’ tendrá una tercera temporada ya que, debido a la buena acogida que ha tenido entre los ‘maratonistas’ de Netflix así como los fanáticos de los juguetes, exigen que otras famosas franquicias (como Tortugas Ninja, Thundercats, Hotwheels, Marvel, DC Comics, entre muchas más) sean tratadas en esta serie. Así que ya sabes, este fin de semana reúne a tus amigos, compren bastante comida y hagan una maratón de esta producción que los llevará de vuelta al pasado.

