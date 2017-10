Netflix: Will Smith y Joel Edgerton en nueva imágenes de Bright [VIDEO y FOTOS]

El 22 de diciembre, Will Smith y Joel Edgerton traerán toda la acción al mundo en la tan esperada película original de Netflix Bright. El audaz nuevo thriller de acción del director David Ayer (conocido por éxitos de taquilla como Suicide Squad, End of Watch y Training Day), sigue la historia de dos policías de Los Ángeles interpretados por Smith (Oficial Ward) y Edgerton (Oficial Jakoby) quienes formarán una dupla única al trabajar para mantener las malignas calles de Los Ángeles a salvo de un inframundo siniestro lleno de pandillas violentas y fuerzas oscuras.



Disfruta del explosivo nuevo trailer de Bright, que debuta hoy y da una probada de dos nuevos temas del soundtrack original "Danger" de Milos & Marshmello y "Home" de Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha. Estas dos nuevas canciones formarán parte de Bright: The Album que estará disponible en preventa el 9 de noviembre. Bright: The Album es producido por Atlantic Records y David Ayer, las mentes creativas detrás del exitoso soundtrack Suicide Squad: The Album.



Acerca de Bright



Situada en un presente alternativo, esta película de acción y suspenso dirigida por David Ayer (Suicide Squad, End of Watch y escritor de Training Day) sigue a dos policías de orígenes muy diferentes. Ward, un ser humano (Will Smith), y Jakoby, un orco (Joel Edgerton), embarcan en un patrullaje de rutina que cambiará su mundo como lo conocen. Batallando sus propias diferencias personales, así como el ataque de enemigos, tendrán que trabajar juntos para proteger una reliquia olvidada que, en las manos equivocadas, podría destruir todo.



La película original de Netflix es protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Ike Barinholtz, Enrique Murciano, Jay Hernandez, Andrea Navedo, Veronica Ngo, Alex Meraz, Margaret Cho, Brad William Henke, Dawn Olivieri y Kenneth Choi. Es dirigida por David Ayer y escrita por Max Landis. David Ayer, Eric Newman y Bryan Unkeless son los productores. La película original de Netflix se estrenará el próximo 22 de diciembre de 2017.