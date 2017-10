Nicola Porcella se despide de Esto Es Guerra para siempre con este emotivo mensaje [FOTO]

Dice adiós. Nicola Porcella da un paso al costado y se despide de Esto Es Guerra. El capitán histórico de 'Las Cobras' no continuará más en el reality de competencia y decidió compartir un mensaje a través de sus redes sociales con sus seguidores.

Nicola Porcella agradeció a Esto Es Guerra por darle la oportunidad de crecer. Desde su paso por el programa, el enamorado de Angie Arizaga ha incursionado en el mundo de la actuación y de la conducción.

"Con esta foto me despedido del programa que me dio todo, que me ayudo a crecer como persona y como profesional.

Mañana es momento de cumplir lo que se dijo al inicio de esta temporada, entregar la Banda de capitán", escribió Nicola Porcella en su cuenta Instagram.

Además, el participante de Esto Es Guerra señaló que solo estará las 7 semanas de esta última temporada en donde portará por última vez la banda del capitán. Nicola Porcella aseguró a sus seguidores dejar todo en la competencia.

Nicola Porcella y Angie Arizaga

"Me quedan 7 semanas en las cuales lo principal en mi cabeza es dejar todo por las cobras y sobre todas las cosas hacer que en sus casas siempre tengan una sonrisa, se diviertan y disfruten, porque gracias a ustedes EEG es el numero 1. A disfrutar estás 7 semanas, a ganar la 7ma estrella ⭐️ para poder irme tranquilo. Gracias EEG y sobre todo gracias a todos los que siempre estuvieron conmigo apoyando, por ustedes soy lo que soy!", puntualizó Nicola Porcella.

Nicola Porcella tuvo una muy comentada participación en la novela 'Ven Baila Quinceañera', en donde interpretó a 'Piero', un joven adinerado y superficial que termina enamorado de la dulce 'Anita', interpretada por Angie Arizaga.

Después de su participación, Nicola Porcella ingresó al programa 'Estás en Todas' en donde comparte la conducción con Sheyla Rojas y Choca Mandros. El participante de Esto Es Guerra continúa preparándose para mejor su desempeño en la TV, pues se especula que participará en la novela que protagonizará Alondra García Miró.

Este año, Nicola Porcella y Angie Arizaga unieron fuerzas para poder lanzar su propio gimnasio. "Forza Functional Training" se encuentra en el Megaplaza de Lima Norte.

Con esta foto me despedido del programa que me dio todo, que me ayudo a crecer como persona y como profesional. Mañana es momento de cumplir lo que se dijo al inicio de esta temporada, entregar la Banda de capitán. Me quedan 7 semanas en las cuales lo principal en mi cabeza es dejar todo por las cobras y sobre todas las cosas hacer que en sus casas siempre tengan una sonrisa, se diviertan y disfruten, porque gracias a ustedes EEG es el numero 1. A disfrutar estás 7 semanas, a ganar la 7ma estrella ⭐️ para poder irme tranquilo. Gracias EEG y sobre todo gracias a todos los que siempre estuvieron conmigo apoyando, por ustedes soy lo que soy😀! #VamosCobras Una publicación compartida de Nicola Porcella (@nicolaporcella12) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 8:10 PDT

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.