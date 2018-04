‘Ojitos hechiceros’: ¿cuántos puntos de rating hizo el último miércoles? [VIDEO]

La traición, el engaño y la mentira de ‘Sabrina’ (Cielo Torres) y ‘Mario Gavilán’ (Óscar Carrillo) quedó al descubierto el miércoles en ‘Ojitos hechiceros’, después de su boda con ‘Rolando’ (Martín Velásquez), y la producción lideró el rating con 25.1 puntos de sintonía.



“Fue una escena muy intensa, todos terminamos agotados... muchas personas en la calle me dicen que deje al viejo, que me quede con el hijo que es churro, pero también me preguntan qué se siente besar al suegro (risas)... en los capítulos que vienen verán a una ‘Sabrina’ más vulnerable y creo que lo que la pone de esa forma es que la hayan descubierto, porque ella es muy calculadora. Saber que su plan falló, que no ha salido como ella piensa; además que pasar en su boda por la vergüenza y humillación, la descuadra”, indicó.



¿Este será un quiebre para ambos personajes?

No sabemos si ‘Sabrina’ va a cambiar para bien o para mal, a lo mejor ‘Rolando’ la perdona

‘Rolando’: Yo creo que habrá un antes y un después de la boda... ‘Rolando’ está devastado, destruido, no sabe qué hacer con su vida.



A lo mejor ‘Rolando’ termina perdonándola...

¿Quién sabe? ‘Sabrina’ es tan inteligente como maquiavélica...