¿Eres amante de las series anime ? A pesar de no contar con una cuenta en Netflix u otro servicio de streaming, en esta nota encontrarás una lista de páginas web donde podrás ver tus animes favoritos ONLINE GRATIS. Así no te perderás ningún capítulo de los ya clásicos Super Campeones , Caballeros del Zodiaco, Heidi, Naruto, Death Note, entre otros.

En el mundo de la Internet y de la globalización de la información, hemos descubierto más títulos y subgéneros del catálogo oriundo de Japón, el gran productor de estas obras de arte. Sin embargo, una pregunta persiste hasta nuestros días: ¿dónde y cómo ver anime gratis ONLINE ?

Los verdaderos fanáticos saben que muchos animes son transmitidos exclusivamente en Japón, y si llegan a otros países del mundo, los mismos fans son los que se encargan de hacer subtitulados no oficiales.



Si bien encontramos miles de páginas con opciones al margen de la ley, llenas de publicidad dudosa y de virus, a continuación te presentamos las alternativas GRATIS, LEGALES y SEGURAS para disfrutar a tu gusto de tus animes favoritos.

1. NETFLIX

1. Netflix tiene un gran catálogo de animes en buena calidad que puedes disfrutar completamente gratis. (Foto: AFP)

Aunque no lo creas, Netflix tiene un gran catálogo de animes en buena calidad que puedes disfrutar completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es crear una cuenta, vincular una tarjeta de crédito o débito y tendrás un mes gratis de Netflix.

2. AMAZON PRIME VIDEO

2. Amazon permite ver anime completamente gratis por 30 días. (Foto: Amazon)

Al igual que Netflix, Amazon permite ver anime completamente gratis por 30 días antes de tener que pagar por la suscripción de Amazon Prime. Si bien su catálogo no es tan extenso, encontrarás algunos animes que no estarán en otras plataformas.

3. CRUNCHYROLL

3. Lo bueno de Crunchyroll es que a veces estrena series de manera simultánea con Japón. (Foto: Crunchyroll)

A diferencia de Netflix y Amazon Prime, esta plataforma contempla una opción gratuita, pero con publicidad y contenido limitado. La ventaja de Crunchyroll es que a veces estrena series de manera simultánea con Japón. Con suscripción, el servicio es gratis los 14 primeros días.

4. YOUTUBE

4. YouTube es una plataforma que reproduce animes en diferentes idiomas. (Foto: Captura)

No, no nos referimos a los usuarios que suben los capítulos de manera ilegal a YouTube. Algunas empresas publican los capítulos de sus producciones en esta plataforma o incluso algunos canales de televisión también lo hacen.

Por ejemplo, Cartoon Network ya comenzó a publicar los capítulos enteros de Super Campeones en YouTube doblados al español latino. Dragon Ball Heroes también comenzó a hacer esto en japonés, pero el mismo copyright de YouTube les jugó una mala pasada eliminando el video del primer episodio.

5. NICO NICO

5. Nico Nico es considerado como el YouTube japonés. (Foto: Captura)

Considerado como el YouTube japonés, esta plataforma de video publica constantemente algunos animes independientes y en su idioma original. Es completamente gratis porque se mueve a través de publicidad.

No es la mejor opción para ver anime, pero es una forma legal de disfrutar algún contenido relacionado con este país.

6. HIDIVE

6. Esta página tiene más de 100 animes y cuenta con diferentes alianzas. (Foto: Captura)

Si eres de aquellas personas que invierten toda una madrugada para disfrutar de su anime favorito, esta página es para ti. Si bien tiene un costo de cinco dólares al mes, al registrarte puedes conseguir gratis 7 días.

Esta página tiene más de 100 animes y cuenta con diferentes alianzas con casas productoras como Sentai FIlmworks, Kraken Releasing, Maiden Japan y muchos más para disfrutar anime de manera legal.

7. VIEWSTER

7. Si bien el anime no es el fuerte de esta web, es una opción legal y gratuita para verlo. (Foto: Captura)

Con esta web podrás disfrutar de Wonder Momo, Bravoman, Street Fighter: Round One – Fight y Street Fighter: The New Challengers completamente gratis y de manera legal.

8. ASIAN CRUSH

8. Esta plataforma tiene más de 20 animes en su catálogo. (Foto: Captura)

Esta plataforma tiene más de 20 animes en su catálogo, y podrás ver Sakura Card Captor, Fist of the North Star y muchos otros más. Todas las producciones estarán subtitulados en inglés.