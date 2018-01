¿'La paisana Jacinta' tendrá una nueva película? Jorge Benavides dejó entrever que no [VIDEO y FOTOS]

Parece que 'La paisana Jacinta' no tendrá una segunda aventura cinematográfica, a pesar de haber sido un fenómeno en la taquilla. Así lo dejó entrever el cómico Jorge Benavides, quien caracteriza al personaje, en una conversación con Latina.



¿Cuál es el motivo para que 'La paisana Jacinta' no esté nuevamente en las salas de cine en una nueva adaptación? Pues, Jorge Benavides indicó que ello se debería a las críticas sobre racismo que le cayeron al personaje como una lluvia torrencial.



“ 'La paisana Jacinta' está descansando, porque después de recibir tanto palo ha terminado doblada la pobre", indicó. El comediante agregó que, a pesar de ello, está contento con el buen recibimiento del público.



"Creo que nadie hubiese podido aguantar tanto golpe, porque de verdad que nos han dado duro. Pero, estamos felices por la gente que fue a verla”, señaló Jorge Benavides.



Fueron muchos los colectivos los que trataron de boicotear la exposición de 'La paisana Jacinta’ en los cines peruanos, pero ello no tuvo mayor efecto. Las personas fueron masivamente a ver la cinta, contándose un aproximado de 700 mil asistentes.



La Paisana Jacinta