Preacher: Hoy se estrena la esperada serie en AXN [VIDEO y FOTOS]

AXN estrena “Preacher”. Basada en la popular serie de cómics de culto del mismo nombre. “Preacher” es un viaje de emoción absurdamente retorcido y lleno de acción. Preacher cuenta la historia de un predicador, Jesse Custer, que está en su peor momento: tragando bourbon y enojado con Dios.



Ahí es cuando conoce a Cassidy, un vampiro irlandés alcohólico. Y no olviden a Tulip O’ Hare, la ex de Jesse y una mujer de armas tomar. Y como si eso no alcanzará en Preacher, un poder llamado Génesis y nacido del cielo mismo, que tiene la capacidad de controlar a quién sea (incluso al mismo Dios), se fusiona con Jesse.



Después de una temporada en el pueblo de Custer, el famoso infierno chico, ese improbable trío decide salir a la cacería, ni más ni menos, que del mismísimo Dios. Desde ese momento, una serie de personajes dignos de una película de Quentin Tarantino empiezan a aparecer en Preacher.



Dominic Cooper, Joseph Gilgun y Ruth Negga son los protagonistas de “Preacher”, serie que llega de la mano de Seth Rogen, el productor ejecutivo que llevará este cómic, creado por Garth Ennis y Steve Dillon, a la pantalla de AXN el viernes 13 de octubre a las 9:00 p.m.





AXN LATINOAMERICA



