Rafael Cardozo a Patricio Parodi en Esto es Guerra: "Tú eres mi hijo" [VIDEO]

Las cosas se pusieron muy picantes en Esto es Guerra no solo por el roce que tuvo Alejandra Baigorria con Génesis Arjona, sino también por la discusión que protagonizaron Rafael Cardozo y (¡oh, sorpresa!) Patricio Parodi. Las cosas que ambos se dijeron encendieron la chispa en el reality y dejaron mudos a muchos.



"Aburrido eres tú con tu mentira", fue lo que dijo el brasileño, asunto que fue respondido por 'Pato' con la calificación de 'mercenario'. Ante ello, Rafael Cardozo no dudó en ser más fuerte con sus apreciaciones hacia Patricio Parodi en Esto es Guerra.



"No tiene que hablar de mí, está buscando palabras, cosas que ni existen en Esto es Guerra. Tú perdiste (...) tú tienes que quedarte calladito, tú eres mi hijo", expresó Rafael Cardozo en el programa.



Lo mencionado hizo incomodar a Patricio Parodi, algo que se evidenció en su cara. Fue así que él le refrescó cómo había perdido en el Inca Challenge. "Eres la vergüenza", expresó en Esto es Guerra.



Las cosas elevaron su temperatura cuando el garoto dijo que la buena época de Patricio Parodi ya había pasado, siendo ahora Hugo García el mejor 'guerrero'. "El tuyo ya pasó, el tiempo te jugó mal. De todas maneras", contestó 'Pato'.