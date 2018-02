Rosángela Espinoza califica de "malcriado" a Fabio Agostini por este motivo [VIDEO y FOTOS]

Rosángela Espinoza descartó que tenga interés en Diego Chávarri y aseguró que no regresó a ‘Esto es guerra’ en busca de un novio.



“Yo estoy tranquila.. por ahí dicen que (Diego afirmó) le parezco atractiva, pero por mi parte no hay nada”, comentó Rosángela Espinoza.



Ya le pusiste el ‘parche’...

Es que recién lo he visto, recién lo conozco y quiero estar sola... no he venido a conseguir novio ni nada.



De otro lado, Fabio Agostini declaró que eres una ‘Barbie de plástico’

Fabio Agostini es un malcriado, ya le di mi mirada de desprecio. Es bien ‘cara de palo’ para decir que soy la ‘Barbie de plástico’... si yo suelto (lo que sabe), él no queda bien parado porque todo lo que tiene no es natural, ahí sí hay muchos arreglos.



Por último, Rosángela Espinoza manifestó que prefiere mantener su distancia con ‘Carloncho’ para llevar la ‘fiesta en paz’.