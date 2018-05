Saint Seiya: Se realizará concurso de belleza “Miss Athena Perú 2018” [VIDEO y FOTOS]

Sin duda la serie Saint Seiya es una de las más emblemáticas en el mundo del anime en Perú.



Uno de los personajes más representativos es la Diosa Athena, conozcamos un poco de ella:



Este personaje en sus primeras versiones, tiene cabello castaño oscuro y ondulado, con un perfil griego como su estatua.



Posteriormente, las versiones vistas son similares a Saori Kido, con unos años más de madurez, cabello lacio y de color púrpura o castaño claro, según las versiones del anime o del Next Dimension. Hay que remarcar que Athena no ocupa huéspedes humanos para poder reencarnar. Ella renace cuando es necesario con un cuerpo físico, como una mortal, eligiendo tener un aspecto humano propio a ocupar el cuerpo de otro mortal como ocurre con otros Dioses.



Ahora bien, como todos los años el fan club está realizando el festival temático de Los Caballeros del Zodiaco, el cual tendrá dentro de sus atractivos el novedoso concurso “Miss Athena Perú 2018”.



La fanaticada escogerá a mujer que encarne mejor al personaje de la serie, tanto en traje y personalidad.



Si estas interesada en participar de este evento te dejamos toda la información.



Bases del concurso:

​

1-Toda participante debe contestar las siguientes preguntas en el evento:

a) ¿Qué harías para generar más fans de Saint Seiya en Perú?

b) ¿Qué opinas de las críticas a la serie Saint Seiya Omega?

c) (pregunta sorpresa)



2-Toda participante debe vestir el traje de Athena: vestido (obligatorio), peluca (obligatorio) y accesorios (opcional). No se permite cosplay con la armadura de Athena.



3-Las inscripciones son enviando un inbox a la página del fan club Grupo Athena No Seintos o un correo a pegaso-ans@hotmail.com con los siguientes datos:

a) Nombre de la participante.

b) Edad (participan mayores de 14 años).

c) Foto de la entrada para el evento.



4-Cada participante tendrá un tiempo libre de 2 minutos para dirigirse al público en forma libre.



Día del evento: Domingo 10 de Junio (entradas a la venta en puerta desde s/.20.00)



Lugar: Discoteca Mangos (Av. Arequipa 1530, Lima)

El evento inicia desde medio día y el concurso de “Miss Perú Athena 2018” será a las 8:00pm

Mas detalles del evento en Facebook.