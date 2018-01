Saint Seiya: ¿Existe un Papa en el anime? [VIDEO y FOTOS]

Por: Jorge de Pegaso



Este artículo es meramente informativo ya que se basa en un personaje ficticio, no buscamos comparaciones ni controversia con la iglesia católica.



No todos saben que el Kyoko, personaje importante dentro de la historia de Saint Seiya o comúnmente denominado como “Patriarca”, es una figura de suma importancia en el universo de dicho manga/anime creado por el maestro Masami Kurumada.



Comencemos por el nombre, su denominación en kanji 教皇 que se lee como Kyōkō y su traducción literal es Papa , así es, el Maestro Kurumada se basó en el líder de la iglesia católica para dar vida a este personaje de suma importancia ya que como su contraparte en la vida real, es la máxima autoridad dentro del Santuario, su nombre fue cambiado intencionalmente a Patriarca en Latinoamérica y otros países para evitar comparaciones con la Iglesia Católica.



Al final se le conoció con otros nombres como Sumo Pontífice, Gran Papa, Gran Patriarca, Maestro, etc. Algo muy similar a lo ocurrido con los Santos o Saints que fueron renombrados como “Caballeros” para evitar confusiones.



LOS PATRIARCAS MÁS CONOCIDOS



Saga: Todos conocemos la primera apariencia del Papa, aquel hombre benévolo y amante de la justicia que le entrega la Cloth de Pegaso a Seiya cuando derrota a Cassios, sobre la eterna pregunta de: ¿Quién le entregó la Cloth a Seiya? ¿Saga o Shion? Pues la respuesta es Saga, tanto en el canon de Kurumada como en la animación de Toei, recordemos que Saga sufría de Trastorno Disociativo de la Personalidad y en ese momento estaba siendo dominado por su personalidad bondadosa, aunque cuando es dominado por su personalidad malvada sabe actuar muy bien como gran estratega que es. Ya casi al final de la historia de la Batalla de los Doce Templos (La Saga de las Doce Casas en Latinoamérica) nos enteramos que Saga usurpó el trono del Papa con un golpe de estado perpetrado hace trece años cuando asesinó al actual Papa Shion.



Shion: Tras haber elegido a Aiolos de Sagitario como su sucesor debido a que se encontraba muy anciano en ese momento pues contaba con 247 años de edad al momento de su muerte y necesitaba dejar todo preparado para la próxima Guerra Santa contra Hades, llegando a este punto hay un mal entendido común entre algunos fans que atribuyen la longevidad de Shion al Misopetha Menos o incluso a su raza Lemuriana, todo esto fue aclarado por Kurumada en las revistas Tokumori donde el mismísimo Papa Shion (que en realidad era el Maestro Kurumada) respondía las mejores preguntas de algunos fans y cuando llegó la pregunta de el por qué Shion había vivido tanto tiempo pues el “Papa” respondió y cito: “Eso se debe a que soy un Santo, el cosmo que dominamos nos mantiene con una vida prolongada” quiere decir que los Santos de Athena están destinados a vivir más que un humano promedio pero como muchos caen en combate no llegan a tener una vida prolongada.



