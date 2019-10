"El señor de los cielos": estos son los nuevos personajes de la temporada 7 de la narcoserie

El señor de los cielos, conocido también como "The Lord of the Skies", es una serie de televisión estadounidense que es producida por Argos Comunicación para Telemundo. La misma se ha convertido en la serie más exitosa de habla hispana en México y otras partes de Latinoamérica, y una de las más importantes para la cadena de televisión.

Ahora, regresará a la pantalla chica el próximo 14 de octubre con su séptima temporada, misma que ha sido grabada en México y Grecia. Durante estos episodios, se descubrirá que pasará con Aurelio Casillas (Rafael Amaya), ya que su familia ha estado luchando por sacarlo de su estado de coma antes de que sus enemigos logren dar con él.

En el pasado, Rafael Amaya tuvo que salir de la ficción a mitad de la sexta temporada por misteriosas razones. Esto llevó a que Matías Novoa tome el protagonismo durante esos episodios de la famosa historia, pero los fans no dejaban de aclamar el regreso de Amaya.

Dicho y hecho, la productora anunció la gran vuelta de Aurelio Casillas con los avances oficiales de la séptima parte de "El señor de los cielos", pero no vino solo. En esta siguiente temporada, también se presentarán nuevos personajes que se unirán a este gran conflicto de la narcoserie de Telemundo. Conócelos aquí con la descripción oficial de la misma productora:

DJ DYLAN, EL HACKER – ALOSIAN VIVANCOS

Dylan Gutiérrez, alias, Dj Dylan, es un tipo bien extraño. A nadie le cuenta de su pasado y solamente hay referencias de él en la escena musical de Ciudad de México. Desde ahí comienza una cacería de los Casillas por ubicarlo y que Dylan sortea muy bien; sin embargo, es encontrado por Pío y Joaquín Estrella, quienes de inmediato lo emplean para sus fines.

RENZO VOLPI – NACHO FRESNEDA

Ciudadano italiano-albanés, hombre duro de la llamada ‘Conexión de Los Balcanes’ es el cerebro que lidera una intrincada red de diversas organizaciones criminales alrededor del mundo. Frío y brutal, monopoliza el tráfico de drogas y en esta temporada entra en contacto con su antiguo colega de marcha, Amado, y le propone invadir Estados Unidos de Fentanilo a lo cual Amado se niega por completo. Desde ahí comienza una guerra que sólo traerá muertos en ambos lados.

JOAQUÍN ESTRELLA – JULIÁN ROMÁN

Joaquín adora las capitales; para él no existe un lugar mejor en el mundo que una urbe bien grande, con todas las posibilidades tecnológicas y de diversión. Quiso ser abogado y lo consiguió y su fama creció por defender delincuentes. Su hoja de vida le llama la atención a Pío Valdivia y termina trabajando para él, aunque más bien pasa a ser su propiedad.

VIOLETA – DANNA GARCÍA

Criada en las más altas esferas de la sociedad mexicana, Violeta tenía el futuro asegurado. Sin embargo, estudiando leyes, conoció al que se convertiría en su esposo: Joaquín Estrella. Cuando Estrella entra a trabajar con Pío, ella pasa a ser también propiedad del jefe. La ambición la podría llevar a traicionar a sus seres más cercanos.

CAMILA JURADO – ÁNGELA

