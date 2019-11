"El señor de los cielos": mira el reencuentro de Aurelio Casillas con Amado que nunca antes se vio en la serie

Una de las series más populares de Telemundo regresó con su séptima temporada el pasado 14 de octubre. "El señor de los cielos", también conocido como "The Lord of the Skies" en Estados Unidos, comenzó fuerte con una de las escenas más polémicas de la serie: la muerte de Aurelio Casillas, el protagonista de la historia.

Ante esta increíble revelación, cientos de fans publicaron en las redes sociales que Telemundo había tomado la peor decisión con "El señor de los cielos", incluso algunos amenazaron a la cadena televisiva de que dejarían de ver la serie por la salida de Rafael Amaya.

Para mitigar esta oleada de comentarios negativos con la serie, la compañía utilizó sus redes sociales y dejó que sus mismos actores apoyen al público al inicio, pero posteriormente reveló que el actor había grabado varias escenas con Telemundo y que iría apareciendo de vez en cuando a lo largo de esta temporada 7.

¿Cómo es esto posible? Por medio de "flashbacks". Esta es una técnica común utilizada en otros productos de ficción, tanto en la televisión o en el cine, que consiste en un recuerdo de una situación o personaje que le serviría al protagonista de una escena específica.

De esta forma, en el capítulo que se emitió este jueves, por ejemplo, pudimos ver el reencuentro entre los hermanos Casillas, Aurelio (Rafael Amaya) y Amado (Matías Novoa), tal como se puede apreciar en los capítulos que subió Telemundo a su YouTube principal en los primeros minutos:

Por otro lado, en el último capítulo de "El señor de los cielos" también se apreció el encuentro entre ambos hermanos y como Aurelio le comentaba que allí él se enteraba de absolutamente todo, de lo que pasa y lo que no:



Telemundo ha demostrado entonces, con estas dos escenas a modo de flashbacks, que Aurelio Casillas todavía tiene algunas cosas que decir en la nueva temporada de la serie. Incluso muerto, parece ser que su influencia y acciones del pasado siguen creando conflicto para sus familiares y seres queridos.

En el pasado, el mismo Matías Novoa había comentado hace meses que habría un encuentro entre él y su hermano dentro de una escena que hasta ahora no se había revelado: "Tuvimos un par de escenas ahí que nos van a poder ver. Me hubiera gustado haber tenido muchas más, pero también la historia se va dividiendo", comentó el actor a People en Español.



¿Qué otras escenas habrá preparado Telemundo para Rafael Amaya? En definitiva esta no será la última vez que aparezca Aurelio en la pantalla chica durante la séptima temporada, pero su siguiente participación permanece como un completo misterio.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "EL SEÑOR DE LOS CIELOS" 7?

La muerte de Aurelio Casillas dejó en shock a los fans de la serie de Telemundo. (Foto: Telemundo) La muerte de Aurelio Casillas dejó en shock a los fans de la serie de Telemundo. (Foto: Telemundo) La muerte de Aurelio Casillas dejó en shock a los fans de la serie de Telemundo. (Foto: Telemundo)

La séptima temporada de "El señor de los cielos" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) / 9:00 pm (hora del centro) a través de Telemundo en Estados Unidos.



Si estás en Estados Unidos, puedes ver online todos los capítulos de la nueva entrega de "El señor de los cielos" a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS , y de Telemundo.com, con subtítulos en inglés.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para la séptima temporada de "El señor de los cielos" en América Latina por Telemundo Internacional ni en cualquier otra plataforma.