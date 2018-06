El Señor de los Cielos: Suspenden a varios actores por gestos racistas tras clasificación de selección mexicana

Tras la decisión de Telemundo de suspender al chef James Tahham y Janice Bencosme del programa "Un Nuevo Día" después de haber hecho gestos considerados como racistas en medio de las celebraciones de la clasificación de la selección mexicana, la cadena anunció nuevas suspensiones para varias de sus estrellas que integran la exitosa producción de El Señor de los Cielos.

Se trata de Carmen Aub, quien da vida a Rutila Casillas Letrán, hija de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), en El Señor de los Cielos . También a otros miembros del elenco de la serie de TV: David Ponce (El Skinny), Alejandro Félix, Iván Arana (Ismael Casillas) y Antonio López Torres.



Al igual que James y Janice de "Un Nuevo Día", el grupo de actores que integra la exitosa producción de El Señor de los Cielos hizo gestos en sus redes sociales que hacían referencia al físico de los asiáticos.



"Los gestos de parte de nuestros miembros del elenco de El Señor de los Cielos en un video puesto en Instagram refiriéndose al equipo de fútbol de Corea del sur son totalmente ofensivos e insensibles ante la comunidad asiática. Nuestra compañía considera esta conducta sumamente inapropiada y contraria a nuestros valores y estándares. Como consecuencia, los miembros del elenco que participaron en este tipo de actividad serán suspendidos temporalmente" , expresó el equipo de comunicación de Telemundo .



Por su parte, Carmen Aub publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se disculpaba. "El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que lo que subí ayer celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, que al contrario lo único que yo tengo es agradecimiento y si me dejé llevar por la fiebre del mundial, yo que no sé mucho de fútbol, y ofendí a alguien los que me conocen saben que no me define y los que no les quiero ofrecer de corazón una disculpa" , indicó.



James Tahham , quien ya se había retractado de sus acciones, comentó la publicación a Carmen Aub de El Señor de los Cielos para darle su apoyo en este momento. "Carmen, te conozco desde hace muchos años, siempre has sido una persona dulce, amable e intachable. Sé que tanto los que te conocen como los que no entienden que esto es parte de nuestra cultura y nunca lo harías por ofender a nadie. Cabeza arriba y frente en alto, ¡arre!" , escribió el venezolano en el post de Instagram .



"Gracias por tus palabras mi James, y va recíproco, como latinos tenemos un humor peculiar pero sin ninguna mala intención. Desafortunadamente no todos lo ven así, así que ofrezco una disculpa y mandemos la energía a cosas buenas" , respondió la mexicana quien da vida a Rutila Casillas Letrán en El Señor de los Cielos .



Hasta el momento Telemundo no ha informado sobre cuál será el futuro del resto de sancionados del elenco de El Señor de los Cielos .



