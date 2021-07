Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America, de entretenimiento general y deportes dirigido al público adulto que se lanzará el próximo 31 de agosto, presenta una amplia oferta de deportes en vivo con la calidad de producción de ESPN y la posibilidad de experimentarlos de forma personalizada como nunca antes. Dentro de su catálogo destaca la llegada de la Copa Libertadores.

“Con la llegada de Star+ a Latinoamérica, marcamos un nuevo hito en la experiencia del streaming, potenciándola, ofreciendo a cada suscriptor el acceso personalizado al contenido, especialmente de deportes en vivo”, comentó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Por primera vez en América Latina, llega ESPN al streaming de la mano de Star+, presentando un amplio abanico de eventos y shows en vivo con su calidad inigualable de producción e imagen. Así, entre las diferentes competencias, los suscriptores disfrutarán de los mejores partidos de fútbol de competencias internacionales de la envergadura de Copa Libertadores, la UEFA Champions League y UEFA Europa League.

No obstante, no son las únicas novedades deportivas, ya que también transmitirán partidos de diferentes ligas y eventos deportivos, como: LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia; así como de los Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis; NBA; MotoGP; NFL; Tour de France en ciclismo; PGA Tour y The Masters en golf y lo más destacado del rugby. Al mismo tiempo, Star+ ofrecerá exitosos shows producidos en la región, como SportsCenter, ESPN Fútbol 90, ESPN F360, ESPN F Show, ESPN FC, entre otros.

Otros contenidos

Una sólida oferta de series originales Star dirigidas por figuras de renombre internacional y protagonizadas por elencos estelares, disponibles únicamente en la plataforma. Entre otras, se destacan la serie de comedia e intriga “Only Murders in the Building” -protagonizada por los actores Steve Martin y Martin Short, y la actriz y cantante Selena Gómez- que estrenará en la plataforma el 31 de agosto, y el drama biográfico “Pam & Tommy”, con un elenco liderado por la actriz Lily James y el actor Sebastian Stan. También se destaca “Y: The Last Man”, la nueva serie dramática de FX basada en la aclamada novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra.

Además, integrarán el catálogo las miniseries “Dopesick” e “Immigrant”, protagonizadas por los actores Michael Keaton y Kumail Nanjiani respectivamente; las producciones “American Horror Stories” y “Reservation Dogs”; series documentales como “Welcome to Wrexham”, protagonizada por Ryan Reynolds y Rob McElhenney; el ciclo de entrevistas conducido por el artista David Choe, “The Choe Show”; biopics como “Dear Mama” -sobre el ícono del hip hop Tupac Shakur- y “Pistol”, sobre el guitarrista de la banda Sex Pistols, Steve Jones; por último, se destacan producciones de ficción en tono de drama y comedia, como “The Big Leap”, “Maggie”, “Queens”, “Our Kind of People” y “The Wonder Years”.