Stranger Things: Se filtran nuevas imágenes de la serie de Netflix [VIDEO y FOTOS]

¡Niños que combaten el mal! Stranger Things se transformó en una serie de culto para millones de personas en el planeta. Netflix apostó por la serie original de los hermanos Duffer y su proyecto se transformó en la 'gallinita de los huevos de oro'.



Stranger Things se estrenó hace más de un año y se convirtió en una serie de culpa para millones de personas. Las estadísticas indican que Netflix obtuvo más de 89 millones de suscriptores cuando Stranger Things llevó a las retinas de mil de personas.





En resumen, Stranger Things relata las aventuras de unos niños nerds contra un mal que ataca el poblado de Hawkins, Indiana. Los pequeños pierden a uno de sus amigos y comienza una gran búsqueda por parte de ellos. La serie resalta la amistad, el amor y los problemas familiares que pueden unir a toda una ciudad.



Stranger Things

Mes del horror



Es el 27 de octubre que Stranger Things en Netflix y mucha especulaciones existen sobre la nueva temporada. Will y sus amigos tendrán que seguir enfrentando a los nuevo horrores que llegarán a Hawkins.



Por su parte, Entertainment Weekly acaba de publicar varias imágenes de la nueva temporada de Stranger Things en Netflix. Los que más llama la atención es que Will tiene una recaída y es internado en un hospital. Eleven también hace su aparición pero con el cabello más largo y con un peinado algo ondulado.



También se indicó que Stranger Things en Netflix podría llegar a tener 5 temporadas. Solo queda esperar que no malogren una de las series que más gustan a millones de personas en todo el planeta y se puede tener una serie de alta calidad hasta el final.