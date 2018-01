Stranger Things: Un nuevo enemigo llega en la tercera temporada [VIDEO y FOTOS]

Falta mucho para el estreno de la tercera temporada de Stranger Things, pero todos los hinchas de la serie está desesperados por obtener más datos, secretos y spoilers de la nueva temporada de sus héroes favoritos.



¿Qué nuevos personajes y enemigos tendrán en Hawkins?, es la pregunta que se hacen millones de suscriptores a Netflix y que son fanáticos de Stranger Things.



Por su parte, Shawn Levy, productor de la serie original de Netflix, brindó algunos detalles de lo que será la tercera entrega de Stranger Things en Netflix.



"Estamos ahí. Va a ser una temporada de ocho o nueve episodios. El número será determinado por la cantidad de historia que nos emocione. Ahora sabemos lo que va a pasar con cada personaje en la tercera temporada", manifestó el productor de Stranger Things en Netflix.



¿Sigue la tortura de Will? El productor de Netflix y Stranger Things indica que el buena Will Byers tendrá un descanso despues de dos temporadas siendo torturado por las fuerzas de otro mundo. "Vamos a darle un descanso a Will. No vamos a hacer que Will pase por un un infierno por tercera vez. Va a estar lidiando con cosas, pero no va a estar tan perjudicado como ya hemos hecho a Noah Schnapp interpretar", indicó el productor de la serie Stranger Things.



El productor de Stranger Things también indicó que ni Dustin ni Hopper serán atormentados en la nueva temporada de Stranger Things y también se dará la aparición de nuevos enemigos. "Puedes asumir eso, pero probablemente acabarías estando equivocado. Vamos a lidiar con nuevas fuerzas del mal", manifestó Levy.



"Si podemos hacerlo más rápido, entonces lo haremos. Pero vamos a hacerlo bien", sentenció el productor de Stranger Things al ser consultado por la fecha de estreno de la tercer temporada. Solo queda esperar por las nuevas sorpresa que tendrá la serie de Netflix.