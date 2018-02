Super Bowl: Netflix anuncia 'The Cloverfield Paradox' durante evento deportivo [VIDEO y FOTOS]

Esta noche, durante uno de los eventos deportivos más vistos mundialmente, J.J. Abrams y Netflix no solo emocionaron a fans de todo el mundo con un anuncio sorpresa y un adelanto de la anticipada película The Cloverfield Paradox, pero también con la confirmación de su disponibilidad en Netflix después del gran juego.



Sobre The Cloverfield Paradox



En un futuro cercano, un grupo de astronautas internacionales en una estación espacial están trabajando para resolver una crisis masiva de energía en el planeta Tierra. La tecnología experimental a bordo de la estación espacial tiene un resultado inesperado que deja al equipo aislado y luchando para sobrevivir.



