Tanya Reynolds, quien interpreta a Lily en la serie “Sex Education”, habló sobre su papel en la segunda temporada de la serie de Netflix y reveló su sentir sobre las escenas de sexo.

La actriz de 28 años indicó en una entrevista promocional que nunca se “sintió incómoda” con alguna escena o con el guión de la serie.

“A menudo me encuentro, al leer un guión como este, que no desconfío al leer las escenas de sexo, porque a veces cuando lees un guión como actriz, y especialmente como mujer, y hay una escena de sexo o desnudos, a menudo lo lees y como que ‘sientes vergüenza’ y reaccionas así y sientes como ‘Dios, ¿tengo que hacer esto?’ Y ahí es cuando te das cuenta de que no quieres hacerlo y te sientes incómoda [...] Sin embargo, eso no sucede en ‘Sex Education’ en lo absoluto", sostuvo.

"En ningún momento leí algún guión que me hiciese sentir incómoda… y también porque sabes que con una serie como esta lo manejan muy bien y son muy respetuosos. Todos los actores, si se sienten incómodos con algo o con alguien, no lo harán. Así que te sientes escuchada, respetada y nada del sexo que ocurre es innecesario ni tampoco el propósito lo es”, agregó la popular Lily.

Como se recuerda, “Sex Education” es una serie británica de comedia dramática que fue creada por Laurie Nunn. El programa se estrenó en Netflix el 11 de enero de 2019. La segunda parte, que se estrenó el pasado 17 de enero del 2020, viene causando furor entre sus seguidores.

Sinopsis

Otis es un adolescente calificado como “bicho raro” en el instituto, a lo que se le une el hecho de ser virgen. Sin embargo, este vive con su madre sexóloga, por lo que siempre ha tenido un amplio conocimiento respecto al tema.

Todo cambia cuando sus compañeros descubren a qué se dedica su madre, algo que Otis aprovecha para mostrar todo lo que sabe y mejorar su reputación en la escuela, aliándose con Maeve, una chica inteligente pero con mala fama. Así, ambos montan una clínica donde sus compañeros acuden a pedir consejos sobre sus extraños problemas.