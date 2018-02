The Blacklist: Quinta temporada de estrena este jueves por AXN [VIDEO y FOTOS]

Sintiéndose sorprendentemente libre de preocupaciones, Raymond “Red” Reddington (James Spader) está de vuelta a AXN, para intentar un proceso de reconstrucción de su imperio criminal. La quinta temporada de La Lista Negra se estrena el jueves 8 de febrero a las 9:00 pm.



La pasión por la vida de Red siempre está presente, en cada una de sus acciones. Sin embargo, ahora estará en un momento vulnerable. Con su poder criminal en ruinas, y sus contactos en el mundo de los delincuentes completamente mermados, él cree que es el momento indicado para sentar las bases de una nueva empresa, que diseñará pensando en que Elizabeth “Liz” Keen (Megan Boone) estará a su lado.



En los episodios de estreno de The Blacklist, veremos que Liz se encuentra dividida entre su papel como agente del FBI y la tentación de actuar en sintonía a sus instintos más criminales. La propuesta de Red de entregar a un nuevo miembro de su lista y ganar dinero con ello, resulta muy tentadora. La búsqueda de delincuentes parece haberse convertido en un negocio familiar y Liz tendrá que tomar muchas decisiones.



El elenco de The Blacklis esta está conformado por James Spader interpretando a Raymond “Red” Reddington, Megan Boone en el papel de Elizabeth Keen, Diego Klattenhoff como Donald Ressler, y Ryan Eggold como Tom Keen.



AXN LATINOAMERICA



AXN es uno de los canales de entretenimiento más consolidados y único en su estilo de la Región, el cual destaca por su oferta de contenido de gran calidad, de género enigmático y al mismo tiempo sofisticado, que mantiene a sus audiencias al borde de sus más profundas emociones. AXN es pura adrenalina. La oferta programática del canal incluye las series de crimen e investigación más vistas, incluyendo: The Blacklist, CSI, Criminal Minds, Unforgettable, y NCIS; grandes producciones globales y locales tales como Crossing Lines, Hannibal; así como dramas vanguardistas de gran impacto emocional como Scorpion y CSI: Cyber. AXN llega actualmente a más de 44 millones de hogares y tiene presencia en más de 23 de los principales países de la Región. AXN forma parte del portafolio de canales en Latinoamérica de Sony Pictures Television, una compañía perteneciente a Sony Pictures Entertainment (www.sonypicturestelevision.com), y uno de los proveedores líderes de contenido en la industria de la televisión.www.canalaxn.com.