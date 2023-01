‘The last of us’ 1x02 es el nuevo capítulo que estrenará HBO Max. La producción es una adaptación del videojuego homónimo realizado por la desarroladora Naughty Dog y está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A continuación, te revelamos cuándo, a qué hora y cómo ver la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann y que promete ser uno de los éxitos del 2023.

¿De qué trata ‘The last of us’, de HBO Max?

La historia de ‘The Last of Us’ 1x02 está ambientada veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel es un superviviente que es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, que es considerada como la esperanza de la humanidad.

Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir a los infectados, asesinos y ladrones que habitan el lugar.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie ‘The last of us’ y cuánto tiempo durarán?

La primera temporada de ‘The last of us’ tiene programada un total de 9 capítulos. El primer episodio, que tendrá una duración de 1 hora y 28 minutos, se estrenará el 15 de enero en Latinoamérica, en Estados Unidos a las 9 horas p.m. hora del este, mientras que en España se estrenará el 16 de enero. A continuación, la fecha de estreno cada episodio.

Capítulo 1 - 15 de enero

Capítulo 2 - 22 de enero

Capítulo 3 - 29 de enero

Capítulo 4 - 5 de febrero

Capítulo 5 - 12 de febrero

Capítulo 6 - 19 de febrero

Capítulo 7 - 26 de febrero

Capítulo 8 - 5 de marzo

Capítulo 9 - 12 de marzo

¿Cuál es el tráiler de ‘The last of us’ 1x01?

TROME - The last of us: Tráiler. Video: HBO MAX

¿A qué hora se estrena ‘The last of us’ 1x01?

A continuación, los horarios de distintos países para ver el primer capítulo de ‘The last of us’:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 2.00 p.m. del lunes 16 de enero del 2023.

¿Qué canales transmiten ‘The last of us’ 1x01 por Internet?

El primer episodio de ‘The Last Of Us’ solo estará disponible en HBO Max y HBO.

¿Cómo ver HBO Max ONLINE para seguir ‘The last of us’ 1x01?

‘The last of us’ se podrá ver desde plataforma de streaming HBO Max a partir del 15 de enero de 2023. Solo necesitas una suscripción para poder ver la serie desde tu smart tv, tablet, pc y dispositivo móvil.

¿Quién es quién en la serie ‘The last of us’?

La serie de HBO Max cuenta con un gran elenco de estrellas, cada una tendrá la responsabilidad de asumir en papel de los personajes que vimos en el videojuego de Naughty Dog. A continuación, los actores y personajes que interpretan:

Pedro Pascal como Joel: superviviente, atormentado por traumas y fracasos del pasado, que debe atravesar Estados Unidos, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad en contra de la pandemia.

superviviente, atormentado por traumas y fracasos del pasado, que debe atravesar Estados Unidos, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad en contra de la pandemia. Bella Ramsey como Ellie: huérfana de 14 años que se convierte en la protegida de Joel, su sangre es la clave para la cura del virus que está acabando con la humanidad.

huérfana de 14 años que se convierte en la protegida de Joel, su sangre es la clave para la cura del virus que está acabando con la humanidad. Gabriel Luna como Tommy: hermano menos de Joel, un exsoldado que no ha perdido la esperanza de vivir en un mundo mejor.

hermano menos de Joel, un exsoldado que no ha perdido la esperanza de vivir en un mundo mejor. Anna Torv como Tess: contrabandista y superviviente del mundo post-pandémico, una de las mejores amigas de Joel.

contrabandista y superviviente del mundo post-pandémico, una de las mejores amigas de Joel. Merle Dandridge como Marlene: líder de las Luciérnagas, un grupo que lucha por la libertad contra un régimen militar opresor.

líder de las Luciérnagas, un grupo que lucha por la libertad contra un régimen militar opresor. Jeffrey Pierce como Perry: rebelde que habita en una zona de cuarentena.

