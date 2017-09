'The Voice': Jennifer Hudson y Miley Cyrus será parte del jurado en el programa [VIDEO y FOTOS]

Dos estrellas de lujo se unen a 'The Voice' como coaches. Jenniffer Hudson será por primera vez parte del programa, mientras que Miley Cyrus regresa para unirse a Adam Levine (Maroon 5) y Blake Shelton en la búsqueda de la voz más potente de Estados Unidos. La décimo tercera temporada de “The Voice” llega a Canal Sony el miércoles 27 de septiembre a las 8:00 pm.



Los fanáticos de 'The Voice' esperan con ansias la nueva temporada y Jennifer Hudson es una de las razones. La artista fue finalista en la tercera temporada de 'American Idol' (2004) y ahora será una de las encargadas de juzgar a los participantes de una competencia musical. Jennifer no resultó ganadora en el reality show cuando participó. Pero se proyectó en el mundo del espectáculo con mucho éxito.



Entre los logros de Jennifer Hudson se cuenta un Premio Grammy (2008) por su disco debut, de donde salió el famoso sencillo “Spotlight”, y además se llevó un Premio Oscar (2006) en la categoría Actriz de Reparto por su personaje en la película “Dreamgirls”. Una de sus actuaciones más memorables fue el homenaje que hizo a Whitney Houston en los Premios Grammy de 2012, con la canción “I Will Always Love You”.



Miley Cyrus está viviendo una reinvención como artista y promete regresar mejor que nunca a 'The Voice'. La ex Hannah Montana busca probar su madurez y el estreno de la nueva temporada del reality show coincide con el lanzamiento de su nuevo disco, titulado “Younger Now”, al cual pertenecen los temas “Inspired” y “Malibu” que ya suenan en las emisoras internacionales de radio.



'The Voice' llega este miércoles 27 de septiembre a las 8:00 p.m. por Canal Sony.

CONSEJEROS DE LUJO



Para crear más expectativa de todas las sorpresas que traerá 'The Voice' en su nueva temporada, Canal Sony también anuncia los consejeros musicales que tendrán una participación especial en el programa.



-Billy Rae Cyrus. El cantante de música country, compositor y actor, y también padre de Miley, se une a su hija para dar los mejores consejos familiares y artísticos a los concursantes de esta emocionante temporada de 'The Voice'.



-Joe Jonas. Músico, cantante, actor y bailarín. Este artista nació en la banda pop rock Jonas Brothers y que como solista sigue aumentando sus éxitos. En 'The Voice', Joe estará apoyando al equipo de Adam Levine.



-Kelly Rowland. La ex Destiny’s Child también estará en Canal Sony. La compositora, cantante, productora y actriz ganadora de cinco premios Grammy será la consejera invitada para el equipo de Jennifer Hudson en 'The Voice'.



-Rascal Flatts. El grupo de country rock (integrado por Gary LeVox, Jay DeMarcus y Joe Don Rooney) apoyará a los integrantes del equipo de Blake Sheldon, en la décima tercera temporada de “The Voice”, que se estrena en Perú, el miércoles 27 de septiembre a las 8:00 pm. por la señal de Canal Sony.