VBQ: Cristina le pidió a Luciana, de rodillas, que no le quite a su pequeña [VIDEO y FOTOS]

La huida de Cristina no duró mucho. En el último capítulo de la semana de la teleserie Ven, baila quinceañera (VBQ) se pudo ver cómo Gustavo y Luciana daban con ella y su pequeña, quien en realidad es hija de la mamá de Camila.



Ni bien vio a Gustavo, Cristina le pidió explicaciones a Lucas sobre qué era lo que estaba pasando. La reacción se hizo notar más cuando Luciana apareció donde ellos estaban, como se vio en VBQ.



"Solo te pido que trates de comprenderme, yo solo lo hice por mi hija. ¿Cómo te sentirías si quisieran arrebatarte a uno de tus hijos, Luciana?", expresó Cristina en VBQ.



Luciana afirmó que ella cometió un error al llevarse a la pequeña. La postura de la rubia puso muy nerviosa a Cristina, quien rogó a la pareja de Gustavo que no se la quite.



"Por favor, por lo que más quieras, no me quites a mi hija... Por favor...", dijo Cristina entre sollozos y de rodillas en esta escena de VBQ. Visiblemente más calmada, Luciana intentó hacerle entender su posición.