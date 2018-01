VBQ: Nicole negó haber intercambiado a las hijas de Luciana y Cristina [VIDEO y FOTOS]

En el capítulo más reciente de Ven, baila quinceañera (VBQ) se pudo ver cómo Lucas y la siniestra Nicole tenían un tenso encuentro. En este, la pareja de Cristina la encaró por el intercambio de los bebés de su amada y Luciana al momento de sus nacimientos.



"¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien intercambió a los bebés?", dijo Lucas en esta escena de VBQ. Como no podía ser de otra forma, Nicole se defendió indicando que ella no podía ser capaz de eso.



Las palabras de Lucas, completamente indignado, fueron más duras con Nicole. "¡Qué cínica persona! Eres una basura, Nicole", manifestó en VBQ.



Ante todas estas declaraciones, Nicole retó a Lucas a probar que ella había sido la persona que cambió a las hijas de Luciana y Cristina. Lucas expresó que no necesitaba hacerlo ya que él, en su interior, conocía la verdad.



"Yo solo quiero estar tranquila conmigo misma y tratar de ayudar a quien pueda. Yo soy otra, te guste o no", señaló Nicole en VBQ.