VBQ: Gabriel le reveló a Rossy que era él quien le escribía cartas [VIDEO y FOTOS]

¡Fue una noche de revelaciones en Ven, baila quinceañera (VBQ)! Resulta que Gabriel le contó a Rossy que era el autor de las cartas que ella, anónimamente, recibía. En un primer momento, la joven no creyó que su amigo era el 'culpable'.



Pero luego de un momento, ella cayó en cuenta que su compañero le decía la verdad. Por esto, Rossy no tardó en hacerle ‘el pare’ en dicha escena de VBQ.



" Yo tengo enamorado y quiero que sepas que lo amo", mencionó la estudiante. "Gabriel, tú eres mi amigo. Y no vas a dejar de serlo", agregó la pareja de Sergio en VBQ.



Las declaraciones de Rossy hicieron una evidente mella en los ánimos del galán de las cartas, motivo por lo que pidió disculpas. Según indicó, ella no quería ser tan directa con sus sentimientos.