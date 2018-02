VBQ: ¿qué pasó cuando Sergio encontró a Rossy en una reunión? [VIDEO y FOTOS]

¡No se rinde! Parece que Sergio tiene decidido estar cerca de Rossy, a pesar que ella no quiere verlo ni en pintura. Tal como se vio en el capítulo más reciente de Ven, baila quinceañera (VBQ), ambos jóvenes vivieron una situación muy tensa.



Todo empezó cuando Sergio fue a buscar a Rossy a una reunión. Cuando ambos se vieron las caras, las cosas se pusieron más picantes. "No soporto estar así contigo", le dijo el chico, quien se ha caracterizado por su excesiva agresividad.



"Creo que fui clara contigo, en este momento no te puedo ver", le respondió Rossy a Sergio en esta escena de VBQ. Ella le pidió, además, que respetara el tiempo que se tomará en "pensar las cosas".



Para alivio de la joven, sus amigos acudieron en su ayuda y la libraron de un momento desagradable al lado del violento sujeto, el cual le dejó varios moretones en el brazo. ¿Acaso esto servirá o Sergio se mostrará insistente en los siguientes episodios de VBQ?