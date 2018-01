VBQ: Viviana le reveló a Camila y Rossy que está embarazada [VIDEO y FOTOS]

No pudo ocultar más el secreto. Tal como se vio en el último capítulo de Ven, baila quinceañera (VBQ), Viviana tuvo que revelar a Camila y Rossy, sus más fieles amigas, que se encuentra embarazada de Johnny.



Todo comenzó cuando las chicas abordaron a la morena al notarla demasiado distante. Ambas tomaron de la mano a Viviana y la 'acorralaron' para que les diga qué era lo que sucedía. La reacción de Camila y Rossy en VBQ fue, comprensiblemente, de asombro.



"Es que lo que me está pasando es muy difícil, me da vergüenza... Como saben, Johnny y yo estamos grandes, y han pasado cosas... Estoy embarazada", dijo la joven en VBQ.



Casi de inmediato, Viviana pidió a sus amigas que no hicieran comentarios sobre la gestación. ¿Podrá ocultar la pancita? Pues, ello se vería pronto en VBQ.