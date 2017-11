De vuelta al barrio: Anita y Dante protagonizaron picante momento [VIDEO y FOTOS]

El regreso de Anita a puesto las cosas de cabeza en De vuelta al barrio. Sobre todo, ello alborotó a Dante, quien no puede ocultar lo que siente por la docente. Esto se vio en el capítulo más reciente de la producción.



Cuando estaban solos, la maestra y el chico de los lentes tuvieron un momento muy tenso. Como se ha visto anteriormente en De vuelta al barrio, Ana sostiene que una relación entre ambos solo le traería problemas a él.



"Tú ya empezaste una relación con una chica de tu edad y eso está bien, te conviene. En cambio, yo te complicaría la vida. Sigo legalmente casada, tengo una hija, mi vida es un enredo y tú no te lo mereces, Dante", indicó Ana en De vuelta al barrio.



Poco después, ambos estuvieron a punto de darse un beso, pero no contaron con que alguien aparecería para interrumpir las cosas. Se trataba de Alex, quien no quedó indiferente ante la escena. ¿Acaso ello traerá consecuencias para los personajes de De vuelta al barrio?



Pues, como se vio después, todo indicaría que sí. Y es que ambos se dieron un apasionado beso, como se vería luego en el capítulo de De vuelta al barrio.