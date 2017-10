De vuelta al barrio: Luis Felipe enloqueció al ver a Lucrecia y Pancho besándose [VIDEO y FOTOS]

Tremenda fue la sorpresa que se llevó Luis Felipe en el último capítulo de la serie De vuelta al barrio. Pues, él vio cómo su amada hija y Pancho estaban en un momento de pasión desenfrenada en la oficina.



De un momento a otro, Luis Felipe bramó horrorizado por la escena que había presenciado en De vuelta al barrio. "¡Me pueden decir qué está pasando acá! ¡No, no, no! Yo estoy dormido y estoy teniendo una ilusión óptica, ¡tengo que despertarme!", dijo para luego darse de golpes en la frente.



Lucrecia le pidió tranquilidad a su padre, mientras Pancho estaba completamente asustado por el ampay de Luis Felipe. Ligeramente más calmado, el hombre de negocios le pidió explicaciones a la chica.



"No es una ilusión óptica, Pancho y yo nos amamos", contestó Lucrecia en De vuelta al barrio. Ante esto, su padre se mostró sorprendido ya que ella había terminado con Alex hace poco.



"De Guatemela a 'guatepeor' (...) You're confused", dijo Luis Felipe en esta escena de De vuelta al barrio. En medio de esta situación tan tensa, Pancho se mostró comprensivo a cualquier determinación que su 'suegro' tuviese sobre su futuro laboral.