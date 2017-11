De vuelta al barrio: La vida de Pancho corre peligro tras apuesta [VIDEO]

Las cosas se pusieron difíciles para Pancho, personaje de la serie De vuelta al Barrio. Resulta que no hizo las mejores amistadas en la sala de billar y ahora corre peligro luego de que les ganara en un partido de billar.



El personaje interpretado por el actor Sebastian Rubio se encontraba jugando billar hasta que fue interrumpido por dos sujetos con quienes habría apostado anteriormente. "No te hagas el payaso, pelucón. Queremos la revancha", dijo uno de los hombres a Pancho, quien se encontraba con saco y corbata.



El amor platónico de la Felicitas se asustó y trató de evadir a los sujetos. "Lo siento ya gané y fue un juego limpió", dijo Pancho, pero los hombres insistieron.



Todo esto pasaba dentro del argumento de la serie De vuelta al Barrio.



"No nos gusta perder", añadieron en la serie De vuelta al barrio. Pancho respondió "lo siento, no puedo hacer nada por ustedes", enseguida, lo empujaron sobre la mesa de billar.



Uno de los hombres cogió el cuello de Pancho contra la mesa de billar y le preguntó qué había dicho. "Que con gusto jugaré la revancha con ustedes", tuvo que responder adolorido el hijo de Amanda y Benigno.

​

Hombres amenazan a Pancho

Pancho en la radio! Foto de @victorjavierprado @devueltaalbarrioof #DVAB Una publicación compartida de SEBASTIAN (@sebastianrubior) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 5:23 PDT

