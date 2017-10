Yahaira Plasencia vs. Rosángela Espinoza: ¿qué actor no vio la pelea de las chicas? [VIDEO]

El actor David Villanueva recordó su participación en ‘Esto es guerra’ y resaltó que nunca protagonizó un escándalo como el ocurrido con Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza.



¿Qué opinas sobre la pelea entre Yahaira y Rosángela?

No puedo opinar de algo que no he visto, todo el día estoy grabando la novela (‘Colorina’).



¿Crees que el reality ha cambiado desde la temporada en la que participaste?

Al salir del programa, me centré en la actuación. Cada persona tiene su manera de ver las cosas y su vida laboral. Mi forma de ver las cosas está relacionada con el respeto al prójimo, a mi trabajo y pasión. Mi conducta fuera de la calle repercute en mí como actor.



Durante tu participación en ‘Esto es guerra’, siempre se te vio compitiendo y no en algún escándalo...

Me costaban mucho ciertas cosas, porque lo único que quería era mi desarrollo como actor.

