¡Valar morghulis! La octava temporada de 'Game of Thrones' se estrenará en abril del 2019 y los millones de fanáticos no saben qué hacer hasta la llegada de su serie favorita. La gran producción de HBO está en proceso de filmación y son miles las teorías y los spoilers que se viene soltando en YouTube y más redes sociales.



Spoilers, rumores y más spoilers



La primera imagen filtrada de 'Game of Thornes' ocurre en un lugar conocido como Torre minceta. En las primeras imágenes filtradas se puede ver a Jon Snow (Kit Harington) caminando de manera imponente. Lo más seguro es que se dirige a la espera reunión con Cersei Lannister (Lena Headey)



En imágenes se pueden ver a Jon Snow acompañado de hombres, nuevos personajes en 'Game of Thornes'. Pero no se sabe si es Desembarco del Rey o Puerto Blanco.



Otra gran incógnita que se apodera de los fanáticos de 'Game of Thornes' es ver imágenes de la Montaña en Dubrovnik, Croacia. Existen grandes rumores que más actores han sido visto en la zona pero solo son suposiciones. La que sí se encuentra en Dubrovnik es Lena Headey.



Las filtraciones de 'Game of Thornes' muestran a Jon Snow (Kit Harington) y Cersei Lannister (Lena Headey) compartiendo escena en Croacia.



La rodilla se dobla



Existen teorías que Jon Snow (Kit Harington) acude por la ayuda de Cersei Lannister (Lena Headey) tras la caída del norte ante el Señor de la Noche en la octava temporada de 'Game of Thornes'. Todo indica que Cersei Lanniter le dice a 'Juancito Nieve' que si quiere ayuda deberá doblar la rodilla ante ella.



Una imagen que también llamó la atención de millones de fanáticos de 'Game es Thornes' es la imagen de un cartel que dice "Faith of angels". Todo indica que este sería el nombre del proyecto bajo el que se está grabando la octava temporada de la serie.



Sin cabeza



Existe una imagen que viene rodando por todas la redes sociales. En dicha fotografía se puede ver una cabeza en un pica que sería de Jon Snow (Kit Harington) esta imagen desató la ira de millones de hinchas de 'Game of Thornes'.



La verdad. La supuesta filtración de 'Game of Thornes' corresponde a la miniserie de HBO llamada Gunpowder, en la que también participa el actor Kit Harington